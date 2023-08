Saúde “Barbie botox”: uso de substância para imitar pescoço da boneca viraliza

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Especialistas apontam os principais riscos do procedimento. (Foto: TikTok/Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O sucesso do filme “Barbie”, protagonizado por Margot Robbie, influenciou o surgimento de uma trend no TikTok na qual pessoas aplicam botox na altura dos ombros com o objetivo de terem o pescoço semelhante ao da icônica boneca. Com publicações que atingem mais de 100 mil visualizações, os vídeos mostram mulheres passando pelo procedimento estético.

O processo de aplicação dura menos de uma hora e custa cerca de £ 800, cerca de R$ 5 mil. P processo, segundo especialistas, consiste em cerca de 60 aplicações da substância. Quando injetado o botóx, o músculo tende a encolher, dando ao pescoço uma aparência mais fina e contornada.

O cirurgião plástico David Rosenberg afirmou, de acordo com o jornal britânico “Daily Mail”, que a aplicação do botox faz com que as clientes fiquem com o pescoço semelhante ao de um cisne. Segundo ele o procedimento ajuda a aliviar até mesmo enxaquecas.

O procedimento estético, entretanto, requer cuidados que devem ser considerados e avaliados antes de qualquer aplicação. O cirurgião plástico Aamer Khan, que oferece o serviço há anos, disse que nem todas as clientes interessadas precisam passar pela aplicação de botox.

“Algumas expectativas podem ser irreais”, considerou o especialista. “Se o procedimento for feito da maneira certa, não há risco de problemas no longo prazo. Assim que deixar de ser feito, o músculo voltará ao normal.”

O especialista ainda levou em conta que se o botox for injetado nos vasos sanguíneos, a pessoa pode ter sintomas como febre. “Podem ficar um pouco mal com isso, além de causar fraqueza no músculo também.”

Os especialistas também alertaram que as injeções podem enfraquecer os músculos do trapézio, vitais para movimentos como virar a cabeça, mexer os ombros e girar os braços. A aplicação de botox pode ainda resultar em dificuldades na realização de tarefas diárias simples.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/barbie-botox-uso-de-substancia-para-imitar-pescoco-da-boneca-viraliza/

“Barbie botox”: uso de substância para imitar pescoço da boneca viraliza

2023-08-08