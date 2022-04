Esporte Barcelona leva susto, mas empata com o Eintracht Frankfurt na Liga Europa

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Todo o primeiro tempo teve o Barcelona com mais posse de bola (64%). Foto: Reprodução/Twitter Barcelona Todo o primeiro tempo teve o Barcelona com mais posse de bola (64%). (Foto: Reprodução/Twitter Barcelona) Foto: Reprodução/Twitter Barcelona

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Barcelona encontrou um adversário duro na tarde desta quinta-feira (7) e tomou vários sustos, mas ao menos conseguiu buscar o empate por 1 a 1 contra o Eintracht Frankfurt. No jogo de ida das quartas de final da Liga Europa, no Deutsche Bank Park, Knauff abriu o placar e Ferrán Torres empatou.

O empate deixa tudo aberto para o jogo da volta, marcado para a próxima quinta-feira (14) no Camp Nou. Antes disso, os dois times têm compromissos por suas ligas nacionais neste domingo (10): o Eintracht recebe o Freiburg, enquanto o Barça visita o Levante.

Os primeiros minutos foram de bom futebol, infiltrações na marcação e boas chances de gol. O Frankfurt conseguiu impor sua estratégia de jogo, deu a bola ao Barcelona e achou o caminho nos contra-ataques. No entanto, a primeira chance do jogo foi de Ferrán Torres, que exigiu grande defesa de Kevin Trapp, mas daí em diante o time da casa levou perigo seguidamente a Ter Stegen e teve sua melhor chance em um gol perdido de forma inacreditável por Djibril Sow.

Todo o primeiro tempo teve o Barcelona com mais posse de bola (64%), mas com dificuldade cada vez maior para criar. Não à toa, foi para o intervalo com apenas um chute a gol (contra três do adversário). O Frankfurt ainda chegou a ter um pênalti marcado a seu favor após carrinho de Busquets em Borré, mas a marcação foi anulada após consulta ao VAR.

O time da casa tinha ameaçado o primeiro tempo inteiro, e logo na volta do intervalo, finalmente, abriu o placar. O alemão Knauff pegou um rebote de escanteio na entrada da área e bateu cheio de efeito, no ângulo, para abrir o placar. O golaço legitimou a estratégia de jogo do Frankfurt, que a esta altura era muito mais efetivo com a bola no pé.

No entanto, o Barcelona nunca perde a paciência. Xavi melhorou e deu dinâmica ao time com Dembelé no lugar de Traoré, e aos 20 minutos deu resultado: o francês iniciou a jogada e viu Frenkie De Jong e Ferrán tabelarem na área antes do belo gol do espanhol.

O time da casa teve a expulsão do brasileiro Tuta aos 32 minutos, mas nem assim desistiu de atacar o Barcelona. Precisou reorganizar suas linhas de marcação, é verdade, mas seguiu perigoso com um ou outro contra-ataque. No total, tentou 16 chutes —três vezes mais do que o time catalão.

Ficha técnica

Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger e Ndicka; Knauff, Sow, Jakić (Rode) e Kostić; Lindström (Hauge) e Kamada (Touré); Borré (Ache). Técnico: Oliver Glasner.

Barcelona: Ter Stegen; Ronald Araújo, Piqué (Lenglet), Eric Garcia e Jordi Alba; Busquets, Pedri e Gavi (Frenkie de Jong); Aubameyang, Adama Traoré (Dembelé) e Ferran Torres. Técnico: Xavi Hernández.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte