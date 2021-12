Brasil Barragem se rompe e deixa cidades do sul da Bahia em alerta

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2021

Prefeitura de Itaimbé emitiu aviso sobre forte enxurrada na região Foto: Prefeitura de Vitória da Conquista/Divulgação Prefeitura de Itaimbé emitiu aviso sobre forte enxurrada na região. (Foto: Prefeitura de Vitória da Conquista / Divulgação) Foto: Prefeitura de Vitória da Conquista/Divulgação

A prefeitura de Itambé, município do sul da Bahia anunciou o rompimento de uma barragem com alto volume de água na noite de sábado (25). Pelas redes sociais, o alerta previa que uma forte enxurrada atingiria a região. A prefeitura destacou que todos os moradores devem evacuar das proximidades do rio Verruga.

A barragem fica do distrito de Iguá, em Vitória da Conquista, cidade a cerca de 58 km de Itambé. A prefeitura de Itambé emitiu o alerta pois o riacho da barragem atinge rios que chegam até o município.

A prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, e a força-tarefa formada para enfrentamento dos efeitos das chuvas foram vistoriar a situação, principalmente na BR-116, na altura Vale dos Quatis. No local, além da Defesa Civil e técnicos da Prefeitura, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Via Bahia participam do monitoramento do volume de água.

Até o momento, não há informação sobre feridos ou pessoas desaparecidas na região de Itambé. Desde quinta-feira (23), fortes pancadas de chuva vêm atingindo a Bahia, chegando a aumentar o nível dos rios. Ao todo, são 66 municípios em situação de emergência — e, até agora, foram registradas 17 mortes por conta do temporal.

