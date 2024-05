Porto Alegre Barreira é improvisada para conter avanço da água na zona central de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Dique com sacos de areia foi montado perto da Usina do Gasômetro. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está improvisando um dique temporário próximo à Usina do Gasômetro e rua Duque de Caxias, no Centro Histórico de Porto Alegre, a fim de impedir novos alagamentos da região. Trata-se de uma barreira com sacos de areia para isolar a água que transborda da orla do Guaíba em relação aos bairros Centro Histórico e Cidade Baixa.

“A água está nivelada dentro da cidade e para colocar em operação a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais [Ebap] de número 15 foi necessária a criação deste pôlder”, explica o diretor-geral do órgão, Mauricio Loss.

Ainda segundo ele, as equipes estão divididas entre as operações da Ebap e da Ebap [Estação de Bombeamento de Água Bruta] Moinhos de Vento para restabelecer o mais breve possível os serviços essenciais da cidade.

Reservatório

Já na Praça Dom Sebastião, em frente ao Colégio Rosário (avenida Independência), o Dmae instalou na noite dessa sexta-feira (10) uma caixa d’água comunitária com capacidade para 5 mil litros. O reservatório foi doado pela empresa Fortlev e tem acesso gratuito a qualquer cidadão, ajudando a aliviar a escassez hídrica de água potável.

Ao menos quatro dispositivos idênticos devem ser colocados neste sábado nos bairros Independência, Moinhos de Vento, Petrópolis e Bela Vista, bairros que enfrentam desabastecimento nos últimos dias. O motivo é a paralisação da Estação de Bombeamento localizada no bairro Floresta e que atende também região. Ainda não há previsão de quando o problema será solucionado.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/barreira-e-improvisada-para-conter-avanco-da-agua-na-zona-central-de-porto-alegre/

Barreira é improvisada para conter avanço da água na zona central de Porto Alegre

2024-05-10