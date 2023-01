Rio Grande do Sul Barreiras divisoras começam a ser instaladas na BR-386, no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

Dispositivos compõem conjunto de elementos de segurança no trecho das faixas adicionais Foto: CCR/ViaSul Foto: CCR/ViaSul

Mais uma etapa das obras das faixas adicionais foi iniciada entre Lajeado e Estrela, do km 346,1 ao km 351,2 da BR-386, no Vale do Taquari.

Atualmente, as equipes trabalham na implantação das barreiras de concreto divisoras de pistas na região da fábrica da Fruki, onde cerca de 600 metros de um total de 2 quilômetros já estão concluídos. Após a finalização neste trecho, terão início os serviços nas proximidades do Shopping Lajeado.

São cerca de três equipes compostas por 36 operários atuando nos locais. Até o momento, já foram utilizados o equivalente a 50 caminhões de concreto na produção das barreiras, sendo que o previsto é de, aproximadamente, 150 caminhões. Entre as máquinas empregadas estão extrusora de barreira rígida, caminhão de bombeamento de concreto, caminhões betoneira entre outros equipamentos.

Segundo a expectativa da CCR ViaSul, as intervenções no local devem ser concluídas até fevereiro deste ano. A Concessionária reforça ainda que todos os trechos estão devidamente sinalizados e lembra aos motoristas sobre a importância da redução da velocidade ao trafegarem pelo local.

Ao todo, na BR-386 no trecho entre Canoas e Carazinho, serão duplicados 225,2 quilômetros da rodovia, com 10,2 quilômetros de construção de faixas adicionais e 75,5 quilômetros de novas vias marginais. Ainda, serão construídos 52 novos acessos, 28 novas interconexões, 27 retornos em nível, 18 novas passarelas, quatro passagens inferiores e 58,3 quilômetros de nova iluminação.

Todo esse investimento faz parte do programa de Concessão Federal no Rio Grande do Sul, tendo como órgão regulador a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Confira os locais onde serão realizadas todas as intervenções no trecho das faixas adicionais, entre Estrela e Lajeado:

Pontes

Km 349,5 (Rio Taquari)

Km 350 (Arroio Boa Vista)

Viadutos

Km 347 (Acesso à Lajeado pela Rua Senador Alberto Pasqualini)

Km 349,1 (Acesso à Lajeado pela Rua Bento Rosa)

Km 350,5 (Acesso ao Porto de Estrela)

Passarelas

Km 346,2 (Lajeado)

Km 347,9 (Lajeado)

Melhoria de Acesso

Km 348,4 (Lajeado)

Interconexões

Km 346,1 – readequação (ligação com a ERS-130) (Lajeado)

Km 347 – readequação (acesso à Lajeado pela Rua Senador Alberto Pasqualini) (Lajeado)

Km 349,1 – readequação (acesso à Lajeado pela Rua Bento Rosa) (Lajeado)

Km 349,7 – nova (ligação com a ERS-129) (Estrela)

Km 350,5 – readequação (acesso ao Porto) (Estrela)

Km 351,2 – readequação (ligação com ERS-453) (Estrela)

