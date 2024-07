Esporte Basquete masculino: Brasil vence o Pré-Olímpico e garante vaga na Olimpíada de Paris

A seleção brasileira venceu a Letônia por 92 a 67 e conquistou a vaga Foto: Reprodução/X A seleção brasileira venceu a Letônia por 92 a 67 e conquistou a vaga. (Foto: Reprodução/X) Foto: Reprodução/X

A seleção brasileira de basquete masculino está classificada para os Jogos Olímpicos de Paris, na França. Na tarde deste domingo (7), a equipe, comandada pelo técnico croata Aleksandar Petrović, venceu a Letônia por 92 a 67 na final do Pré-Olímpico e garantiu a vaga.

O torneio foi disputado em Riga, na Letônia. Na sua última participação em Olimpíadas, no Rio, em 2016, o Brasil ficou na 9ª colocação.

Os brasileiros foram dominantes no primeiro quarto, vencendo por 34 a 11. Na reta final do primeiro tempo, a seleção administrou a vantagem e seguiu na liderança até o intervalo: 49 a 33.

No terceiro quarto, o Brasil forçou o ritmo e ampliou a sua vantagem para 72 a 46. Os canarinhos conseguiram suportar a pressão imposta pelos letões, impedindo os chutes de três pontos e fechando o duelo em 92 a 67.

Os destaques brasileiros foram o ala Leo Meindl, com 20 pontos e nove rebotes, e o pivô Bruno Caboclo, com 21 pontos, o cestinha da partida.

Em Paris, a seleção brasileira estará no grupo B, junto com França, Alemanha e Japão. A estreia do Brasil será no dia 27 deste mês, às 12h15min (horário de Brasília).

2024-07-07