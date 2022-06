Esporte Basquete: Warriors superam até o Chicago Bulls de Michael Jordan; veja a lista dos maiores campeões da NBA

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

Com a vitória sobre o Boston Celtics, na quinta-feira (16), o Golden State Warriors garantiu seu sétimo troféu da NBA. (Foto: Reprodução/Twitter)

Com a vitória sobre o Boston Celtics, na quinta-feira (16), o Golden State Warriors garantiu seu sétimo troféu da NBA e desbancou o Chicago Bulls, de Michael Jordan, se isolando no top-3 de vencedores da liga profissional norte-americana de basquete. A franquia californiana agora está atrás apenas do próprio Celtics e do Los Angeles Lakers, ambos com 17 taças.

Sob o comando de Steve Kerr, que esteve em três dos seis títulos do Bulls como jogador, os Warriors venceram quatro campeonatos nos últimos oito anos. O tetra da atual geração se junta aos dois vencidos pela franquia quando ainda jogada na Phipadelphia (1947 e 1956) e a outro conquistado pelo time do astro Rick Barry, em 1975.

Confira a lista dos maiores campeões da NBA:

– Los Angeles Lakers e Boston Celtics: 17;

– Golden State Warriors: 7;

– Chicago Bulls: 6;

– San Antonio Spurs: 5;

– Philadelphia Sixers, Detroit Pistons e Miami Heat: 3;

– New York Knicks, Houston Rockets e Miwaukee Bucks: 2;

– Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder, Washington Wizards, Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Baltimore Bullets e Toronto Raptors: 1.

Stephen Curry

Ao soar o apito final dos 48 minutos no TD Garden, Stephen Curry escreveu mais uma página emblemática na história da NBA. Líder de uma dinastia, resgatou o Golden State Warriors do marasmo para transformá-la na terceira franquia com mais títulos da NBA. Também faturou o prêmio de MVP (jogador mais valioso) das finais, que já deveria ter vindo em 2015 se a justiça fosse feita. Então, é natural que o armador reacenda o debate sobre a sua colocação entre os maiores da história do esporte.

Em 2016, a ESPN norte-americana promoveu uma lista sobre os 100 maiores jogadores da história da liga – Stephen Curry, na época com apenas um título, estava na 23ª colocação. No início deste ano, o “The Athletic” também fez a sua listagem e colocou o armador em 15º, então com três títulos no currículo. Agora tetracampeão da NBA, a discussão acalorada nos Estados Unidos é se o camisa 30 já merece ser considerado um Top-10.

“Numa liga com 75 anos de história, selecionar um top 10 é sempre difícil e polêmico. Mas esse time do Golden State mudou o jeito de se jogar na NBA e ‘ditou as regras’ do que temos visto hoje. O Curry é o maior símbolo dessa equipe. Dá pra encontrar uma vaguinha no Top-10. Só não me pergunte quem sai”, comenta Everaldo Marques, narrador do SporTV.

Os números estão ao lado do camisa 30: agora são quatro títulos de NBA – o mesmo número que o astro LeBron James, por exemplo –; dois MVPs da temporada regular – com um deles sendo o único unânime da história –; um MVP das finais; oito All-NBA e oito participações no All-Star Game. E não é só isso: o maior argumento de Curry é ser considerado um revolucionário no esporte.

“O Curry sempre foi subvalorizado. Se colocava um peso muito grande em cima desse prêmio de MVP das finais que agora ele tem. Ele é o maior arremessador de todos os tempos e mudou o jogo definitivamente. Então, sim, ele merece estar no Top-10”, afirma Guilherme Giovannoni, ex-jogador e comentarista nos canais ESPN. As informações são do jornal O Globo.

