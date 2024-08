Saúde Basta um cigarro por dia na gravidez para causar problemas graves à saúde do bebê

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

Estudo reitera que mulheres que desejam engravidar ou que estão grávidas devem parar de fumar para proteger a saúde dos seus filhos. (Foto: Pixabay)

Não é novidade que o cigarro é contraindicado na gravidez. Estudos mostram que fumar durante a gravidez está associado a riscos aumentados de parto prematuro, baixo peso ao nascer e crescimento restrito no útero. Mesmo assim, cerca de uma em cada 10 mulheres grávidas nos EUA fuma.

Agora, um novo estudo, publicado online na revista científica Journal of Epidemiology and Community Health mostra que mesmo fumar pouco, antes ou em qualquer momento durante a gravidez, está significativamente associado a graves problemas de saúde no recém-nascido. As descobertas somam-se às evidências que indicam que as mulheres que desejam engravidar ou que estão grávidas devem parar de fumar para proteger a saúde dos seus filhos.

A forma como o momento e a intensidade do tabagismo materno podem afetar o recém-nascido ainda era um campo pouco conhecido. Isto é importante porque muitas mulheres acreditam que não há problema em fumar antes da concepção ou nos primeiros três meses de gravidez, ou que é pouco provável que fumar pouco seja prejudicial, salientam os investigadores.

Para explorar isto ainda mais, a equipe se baseou em dados nacionais de certificação de nascimento do Sistema Nacional de Estatísticas Vitais dos EUA (NVSS) de 2016 a 2019, que incluiu um total de 15.379.982 nados-vivos registados. Após excluir nascimentos múltiplos, mulheres que tinham hipertensão ou diabetes antes da gravidez, ou sem informações sobre tabagismo nos três meses anteriores e durante a gravidez, 12.150.535 pares mãe-bebê estavam disponíveis para análise de dados.

Destes pares, pouco mais de 9%, 7%, 6% e pouco menos de 6% das mães relataram fumar cigarros antes da gravidez e no primeiro, segundo e terceiro trimestre, respectivamente. A intensidade do tabagismo foi classificada em 0, 1–2, 3–5, 6–9, 10–19 e 20 ou mais cigarros/dia.

Os resultados mostraram que as mulheres que fumavam apresentavam mais fatores de risco para problemas de saúde neonatal: tendiam a ser mais jovens, brancas não hispânicas, solteiras e obesas, e a ter baixo nível de escolaridade, mais partos anteriores e menos atendimentos pré-natais.

Os principais problemas de saúde neonatal foram definidos como: necessidade de ventilação assistida imediatamente após o parto; ventilação assistida por mais de seis horas; Internação na UTIN para ventilação mecânica contínua; terapia de reposição de surfactante; suspeita de sepse; e convulsões ou problemas neurológicos graves. A prevalência de todos esses problemas foi de pouco menos de 9,5%.

Fumar antes da gravidez ou em cada um dos três trimestres da gravidez foi associado a um risco aumentado de problemas graves de saúde neonatal, separadamente ou combinados, após ajuste para fatores potencialmente influentes, incluindo idade, etnia e peso (IMC) antes da gravidez.

O risco de mais de um problema grave de saúde neonatal se a mãe fumasse antes da gravidez era 27% maior e 31-32% maior se ela fumasse em qualquer momento da gravidez. E para componentes individuais, o risco de admissão em cuidados intensivos neonatais, por exemplo, era 24% mais elevado se a mãe fumasse antes da gravidez e 30-32% mais elevado se esta fumasse durante a gravidez.

Quanto ao momento, as mulheres que fumaram apenas antes da gravidez ou apenas durante o primeiro, segundo ou terceiro trimestre tiveram maiores probabilidades de o seu recém-nascido sofrer mais do que um problema grave de saúde do que as mulheres que não fumaram em nenhum momento. Após ajuste para fatores potencialmente influentes, essas probabilidades foram, respectivamente, 12%, 23%, 40% e 21% maiores.

Mesmo fumar ligeiramente – 1–2 cigarros por dia – foi associado a um risco aumentado de graves problemas de saúde neonatal. Por exemplo, entre as mães que fumavam 1–2 cigarros por dia antes da gravidez, o risco era 16% mais elevado, aumentando para 31% mais se fumassem 20 ou mais cigarros por dia.

E o risco de admissão em cuidados intensivos para os seus recém-nascidos foi 13% mais elevado com uma contagem diária de 1–2 cigarros, aumentando para 29% mais elevado com 20 ou mais cigarros.

Este é um estudo observacional e, como tal, não podem ser tiradas conclusões firmes sobre causa e efeito, acrescentando que os dados antes da gravidez não diferenciavam entre aqueles que fumaram em qualquer momento nos três meses anteriores e aqueles que fumaram durante todo o período, reconhecem os pesquisadores. Também não havia qualquer informação sobre a exposição passiva ao fumo do tabaco.

No entanto, concluem que as suas conclusões sugerem “que não existe um período seguro nem um nível seguro de consumo de cigarros pouco antes ou durante a gravidez” e “reenfatizam a necessidade de prevenir a iniciação do tabagismo para os não fumadores e de promover a cessação do tabagismo para os fumadores”.

As mortes e os graves problemas de saúde entre os recém-nascidos diminuíram drasticamente, em grande parte devido às melhorias nos cuidados de maternidade. Mas a admissão numa unidade de cuidados intensivos neonatais não é incomum, e quaisquer déficits de desenvolvimento neurológico podem persistir na idade adulta, dizem os investigadores.

