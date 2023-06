Tecnologia Bateria do celular: não cometa esses erros e economize energia

16 de junho de 2023

É importante saber como conservar a bateria do celular para prolongar sua vida útil. (Foto: Reprodução)

A bateria de um celular é essencial para o funcionamento do aparelho, mas também é suscetível a danos causados pelo uso diário e intensivo. Por isso, é importante saber como conservar a bateria do celular para prolongar sua vida útil e até para garantir que ela dure mais durante o dia.

Uma das principais dicas para conservar a bateria do celular é evitar deixá-lo carregando por muito tempo, além de evitar utilizá-lo durante o carregamento. Além disso, outra dica inclui desativar recursos que consomem muita energia do dispositivo quando não estiverem em uso, como os dados móveis.

Por isso, confira a seguir 7 dicas do que não fazer para conservar a bateria do celular. Os primeiros quatro tópicos incluem dicas de uso para economizar energia durante o dia e os demais três itens são dicas para conservar a vida útil da carga.

Não deixe o brilho da tela no máximo

Apesar de parecer um ajuste inofensivo, o brilho da tela do celular pode ser um grande vilão na hora de economizar a bateria do celular. O brilho da tela no nível máximo é um dos recursos que mais consomem a carga do aparelho eletrônico, porque, quanto mais luz o aparelho necessitar para manter a luminosidade, mais energia ele consome.

Sendo assim, sempre que estiver com pouca bateria e quiser economizar, abaixe o nível de brilho da tela.

Não deixe os dados móveis sempre ligados

A conexão com a internet é o recurso de que mais necessitamos ao usar o celular, porém, quando se está com baixa carga, o melhor a se fazer é desativar os dados móveis e procurar por uma rede Wi-Fi.

Manter a rede móvel do aparelho sempre ativada gasta muito a bateria, então o recomendado é que se desative sempre que possível e opte por buscar uma conexão Wi-Fi, que não consome tanta energia como a internet do celular.

Não deixe o celular no modo vibração o tempo todo

Para quem costuma receber muitas notificações, desative o modo vibração do celular. Esse recurso pode parecer inofensivo, mas consome muita bateria por exigir que o motor de vibração do aparelho permaneça funcionando.

Nesse caso, a recomendação é que deixe o celular no modo silencioso ou noturno – que, geralmente, não vibram – ou que ative o toque do smartphone para que o aparelho não vibre.

Não deixe apps em segundo plano

Muitas vezes transitamos entre muitos aplicativos no nosso celular e esquecemos de desativá-los em segundo plano, porém essa prática ajuda muito na economia da bateria.

Enquanto os apps estão em segundo plano, eles continuam utilizando a energia do aparelho para permanecerem executando. Então, sabendo disso, para economizar a carga do celular procure sempre remover todos os apps em segundo plano.

Não carregue a bateria até 100%

Ver o ícone da bateria 100% carregada no celular é algo satisfatório, mas não é o mais recomendado para conservar a vida útil da bateria a longo prazo.

O mais indicado para manter a bateria de um aparelho eletrônico saudável é carregá-lo até a faixa dos 80%. O motivo disso seria porque, quanto mais carga a bateria receber, mais íons de lítio se deslocam, o que pode sobrecarregar a bateria a longo prazo e reduzir rapidamente a sua funcionalidade.

Não use carregadores falsificados

Que os carregadores falsos são mais baratos a gente já sabe, mas o uso não é saudável para a bateria do celular. O uso de carregadores que não são originais prejudicam a vida útil da bateria e podem até superaquecer o aparelho e causar curtos elétricos por não serem produtos feitos “sob medida” para o smartphone.

Não use o celular enquanto carrega

Usar o smartphone enquanto ele estiver carregando não é indicado porque impacta na vida útil da bateria a longo prazo. Você já deve ter reparado que, ao utilizarmos o celular quando ele está conectado na tomada, ele fica mais quente do que o usual. O superaquecimento do aparelho eletrônico reduz drasticamente a vida útil da sua carga. O recomendável é que não se use o aparelho durante o seu carregamento.

