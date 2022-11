Esporte Bayern de Munique derrota a Inter de Milão e termina invicto na fase de grupos da Champions

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

O Bayern venceu e se manteve 100% na Champions League. (Foto: Divulgação/Bayern)

O Bayern de Munique concluiu a fase de grupos da Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento após derrotar a Inter de Milão nesta terça-feira (1º). Pela sexta e última rodada do Grupo C, na Allianz Arena, os alemães venceram por 2 a 0, com gols de Benjamin Pavard e Eric Choupo-Moting.

Os donos da casa já tinham sua classificação garantida desde a quarta rodada, quando derrotou o Viktoria Plzen por 4 a 1. Com a vitória desta terça-feira, a equipe terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento, com 17 gols marcados e apenas dois sofridos. Os alemães voltam a campo no próximo sábado, para enfrentar o Hertha Berlin pelo Campeonato Alemão, às 11h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim.

A Inter de Milão também tem sua vaga nas oitavas de final garantida. Apesar de ter sido derrotada duas vezes na fase de grupos, a equipe se classificou na última rodada e eliminou as chances do Barcelona avançar na competição. Em sua próxima partida, os italianos farão o clássico contra a Juventus, no domingo, às 16h45, no Juventus Stadium, pelo Campeonato Italiano.

Bayern de Munique pressiona e vence

O Bayern de Munique entrou em campo com uma estratégia agressiva. Os donos da casa subiram suas linhas de marcação e pressionaram a Inter de Milão desde o início de jogo. Os italianos, por sua vez, não responderam bem a toda pressão e tiveram muitas dificuldades em sair jogando, perdendo a bola na maioria das vezes.

Mesmo com este cenário, foram os visitantes que ofereceram perigo claro primeiro. A bola foi lançada nas costas da defesa e, na sequência, cruzada pelo chão para a segunda trave. Aos 27 minutos, o atacante Lautaro Martínez se jogou para tentar finalizar para o gol livre, mas acabou pegando mal e mandando para fora. Pouco tempo depois, aos 32, um cruzamento para a área, chegou até Pavard. O zagueiro subiu sozinho entre os zagueiros e cabeceou para o chão, sem chances para o goleiro fazer a defesa.

Depois da volta do intervalo, a Inter de Milão assustou. Com 1 minuto, uma falta foi cobrada para a área e a defesa do Bayern de Munique não acompanhou os atacantes. Francesco Acerbi subiu sem marcação e, de cabeça, balançou as redes. Mas o bandeirinha assinalou impedimento e o gol foi anulado.

Aos 26, o Bayern de Munique ampliou o placar. Eric Choupo-Moting recebeu na intermediária e carregou até a entrada da área. O atacante finalizou cruzado com muita força e fez um golaço para aumentar a vantagem dos donos da casa.

No outro duelo pelo Grupo C, o Barcelona visitou o Viktoria Plzen, da República Tcheca, e saiu com uma vitória por 4 a 2. A equipe, que ficou com a vaga para a Liga Europa, venceu gols de Marcos Alonso, Ferran Torres, duas vezes, e Pablo Torre. Sua próxima partida será pelo Campeonato Espanhol, em que encara o Almería no sábado.

