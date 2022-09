Futebol Bayern vence o Barcelona e estraga o retorno de Lewandowski a Munique

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Bayern venceu o Barcelona por 2 a 0 o embate pelo Grupo C da Liga dos Campeões nesta terça-feira. (Foto: Reprodução/Twitter)

O Bayern de Munique marcou dois gols em quatro minutos, com Lucas Hernandez e Leroy Sané, contrariando o que parecia ser uma partida boa para o Barcelona, e venceu por 2 a 0 o embate pelo Grupo C da Liga dos Campeões nesta terça-feira (13).

Foi um retorno infeliz a Munique para o atacante do Barça Robert Lewandowski, o segundo maior artilheiro de todos os tempos da história da equipe da Baviera, que saiu no final da última temporada depois de oito anos. Os alemães ocupam agora a liderança do grupo, com seis pontos após duas partidas. O Barcelona está com três pontos, junto com a Inter de Milão. O Victoria Plzen está em último lugar.

O Barcelona do técnico Xavi teve um começo de sonho, encaixotando os alemães em seu próprio meio-campo com uma pressão implacável e criando várias chances de gol logo no início. Uma finalização de Pedri foi bloqueada pelo goleiro Manuel Neuer antes de Lewandowski chutar por cima do travessão aos 17.

Mas, apesar do bom primeiro tempo, a história foi diferente após o intervalo, com a entrada de Leon Goretzka na equipe do Bayern, que marcou com Hernandez após cobrança de escanteio de Joshua Kimmich.

O Bayern dobrou a vantagem quatro minutos depois, quando Sané entrou na área e passou a bola pelo goleiro Ter Stegen depois de uma jogada com Jamal Musiala.

Pedri acertou a trave aos 18 do segundo tempo, enquanto o Barça tentava se recuperar, mas os alemães seguraram confortavelmente a vantagem e garantiram os três pontos, para o alívio do técnico Julian Nagelsmann, que vem de três empates consecutivos no campeonato alemão que deixaram a equipe no terceiro lugar da tabela.

Outros jogos

Na Inglaterra, o Liverpool voltou a campo após não atuar no final de semana, em razão do adiamento da rodada da liga nacional em respeito à morte da Rainha Elizabeth, e venceu o Ajax por 2 a 1. O time comandado por Klopp vinha de uma derrota por 4 a 1 para o Napoli na rodada de estreia e passou sufoco no Anfield nesta terça, mas alcançou o triunfo nos últimos minutos do segundo tempo, com um gol de Matip.

O Liverpool teve um primeiro tempo de muito volume, não à toa finalizou dez vezes. De qualquer forma, marcou a mesma quantidade de gols que o Ajax, que só chutou duas vezes. Salah abriu o placar aos 17 minutos, em lance iniciado no campo de defesa por Alisson, e o Ajax alcançou o empate com um chute forte de Kudus dentro da área, após falha da defesa inglesa. A virada saiu apenas nos minutos finais do segundo tempo, aos 43, quando o zagueiro Matip fez de cabeça ao aproveitar cobrança de escanteio.

A rodada da Liga dos Campeões teve outras partidas nesta terça. O belga Club Brugge surpreendeu o Porto com uma goleada por 4 a 0 e assumiu a liderança do Grupo B, com seis pontos. Na mesma chave, o Bayer Leverkusen venceu o Atlético de Madrid por 2 a 0 e ficou em segundo, com três, acima do time espanhol, terceiro colocado. O Porto é o quarto, sem pontuação. Pelo Grupo D, o Eintracht Frankfurt fez 1 a 0 no Olympique de Marselha, celebrou o primeiro triunfo e agora está em terceiro lugar. A equipe francesa ainda não somou pontos, portanto fica com a quarta posição. As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal O Estado de S. Paulo.

