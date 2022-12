Geral Bebê morre ao ser esquecido dentro de carro no interior de São Paulo

O caso foi registrado como homicídio culposo. (Foto: Reprodução)

Um bebê de 1 ano morreu ao ser esquecido dentro de um veículo, em São José do Rio Preto (SP), na noite quarta-feira (7).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o pai encontrou o menino morto no assoalho do carro.

À polícia, o homem disse que o filho dormiu. Por isso, esqueceu de levá-lo para a escola e seguiu para o trabalho. O veículo ficou estacionado em frente ao local e, ao sair, viu o bebê morto.

Ainda de acordo com o registro policial, ele perdeu o controle do carro e bateu em uma lixeira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe constatou que o menino estava morto havia três horas.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como homicídio culposo na Central de Flagrantes.

Idoso na piscina

Em outro caso, na mesma cidade, um idoso de 84 anos foi encontrado morto na piscina da casa dele, no bairro Jardim do Bosque, em São José do Rio Preto (SP), na manhã desta quinta-feira (8).

Segundo informações da Polícia Civil, a esposa da vítima encontrou o corpo na água e acionou os bombeiros.

A corporação confirmou o óbito de Marcello Gianni por um possível afogamento. O caso será investigado pela Polícia Civil.

No dia 3 de dezembro, um advogado de 88 anos também foi encontrado morto dentro de uma piscina, na casa de um condomínio de Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, o sobrinho do idoso contou que ele tinha o hábito de caminhar no entorno da piscina todos os dias. Porém, desta vez, Wanderley Romano Calil foi encontrado pela esposa caído dentro da água.

Ainda conforme o BO, com a ajuda da filha, o advogado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do advogado.

“Hoje nossa cidade perdeu mais um ícone da advocacia, Dr Wanderley Romano Calil. Um homem admirável, um advogado competente, um pai amoroso. Que Deus o receba de braços abertos”, disse uma usuária.

“Quem teve o privilégio de conhecê-lo e conviver com ele, sabe o ser humano ímpar que foi e o advogado apaixonado pelo direito. Sempre muito estudioso e astuto, deixou um grande legado na advocacia”, publicou outra moradora. As informações são do portal de notícias G1.

