A amamentação é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como a nutrição normativa preferencial para lactentes. (Foto: Freepik)

O leite materno ajudou a reduzir em até 33% a probabilidade de morte de bebês nos Estados Unidos entre 2016 e 2018, é o que aponta a pesquisa realizada pelo American Journal of Preventive Medicine (Jornal americano de medicina preventiva, em tradução livre). Segundo o estudo, entre os quase 10 milhões de bebês nascidos no período, as crianças amamentadas tiveram um risco reduzido de morte.

“Com base nesses dados, há evidências claras de que a amamentação confere um benefício protetor durante o primeiro ano de vida e está fortemente associada à redução da mortalidade infantil pós-perinatal nos EUA”, afirmou Julie L. Ware, investigadora principal do estudo e chefe do departamento de pediatria do Centro de Medicina da Amamentação infantil em Cincinnati.

As descobertas se baseiam em pesquisas anteriores nos EUA com conjuntos de dados menores, que documentaram a associação entre o início da amamentação e a redução da mortalidade infantil pós-perinatal em uma faixa de 19% a 26%.

Ware observou que as descobertas sugerem que há uma oportunidade para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno a ser incluído como um componente-chave em iniciativas abrangentes de redução da mortalidade infantil em regiões e estados dos EUA.

A amamentação é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras autoridades como a nutrição normativa preferencial para lactentes, ambas recomendando que as famílias amamentem seus bebês exclusivamente por 6 meses, continuando com a adição de alimentos complementares pelo menos nos primeiros 2 anos de vida.

Essas organizações consideram a amamentação um imperativo de saúde pública com muitos resultados de saúde melhorados a curto e longo prazo para mãe e filho, incluindo reduções significativas na mortalidade infantil por todas as causas e proteção específica contra a síndrome da morte súbita infantil e enterocolite necrosante em bebês prematuros.

As taxas de iniciação, exclusividade e continuação da amamentação nos EUA não atendem às metas de amamentação, especialmente em certas populações raciais e étnicas e em algumas regiões geográficas.

“Embora a amamentação seja amplamente recomendada, alguns ainda podem considerá-la de menor importância. Esperamos que nossas descobertas mudem a narrativa. O leite humano está repleto de moléculas protetoras e a amamentação oferece proteção significativa”, afirma Ardythe Morrow copesquisador do estudo e professor de Medicina da Universidade de Cincinnati.

Abordar as disparidades na amamentação pode melhorar a saúde das mães e de seus bebês e ajudar a reduzir resultados adversos. “A amamentação salva vidas. Agosto é o mês nacional da amamentação. Vamos fazer tudo o que pudermos para apoiar as famílias que amamentam e melhorar a saúde de nossa nação”, diz Ware. As informações são do jornal O Globo.

