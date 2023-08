Mundo Beijo forçado: atletas de futebol feminino se negam a jogar pela Espanha sem renúncia do presidente da Federação

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

A fala e a permanência dele no cargo não agradou vários jogadores, entre homens e mulheres, que se recusam a voltar a jogar pela Seleção espanhola.

Em comunicado conjunto publicado nas redes sociais, 81 jogadoras espanholas, entre elas as 23 recém-campeãs do mundo na Copa do Mundo Feminina, disputada na Austrália e Nova Zelândia, afirmam que não querem jogar pela Seleção enquanto Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, continuar no cargo.

Na entrega das medalhas para as vencedoras da competição, Rubiales beijou, sem consentimento, a camisa 10 da Seleção Feminina, Jennifer Hermoso.

As jogadoras, listadas nominalmente ao final do pronunciamento, afirmam que não retornarão a Seleção se os atuais dirigentes continuarem nos cargos. Na legenda da postagem as jogadoras afirmam que o comunicado está aberto para outras que quiserem aderir ao movimento.

Na manhã desta sexta-feira (25), o presidente da Federação fez uma coletiva de imprensa onde era esperado, por parte da opinião pública, que ele renunciasse o cargo. Contudo, Rubiales firmou que não irá deixar o cargo.

No discurso, o espanhol pediu “perdão total” pelo seu comportamento na final da Copa do Mundo e admitiu ter estado “errado” no beijo em Hermoso, que por sua vez, descreveu o momento como “espontâneo, mútuo, eufórico e consentido”, embora estas declarações sejam questionadas pela imprensa.

A fala e a permanência dele no cargo não agradou vários jogadores, entre homens e mulheres, que se recusam a voltar a jogar pela Seleção espanhola.

Na carta assinadas pelas jogadoras pouco após o pronunciamento de Rubiales, Hermoso voltou a desmentir a fala de que o beijo foi consensual.

“Nenhuma mulher deveria se ver na necessidade de contestar as contundentes imagens que todo mundo viu”, afirma.

Na última segunda-feira (21), Rubiales foi denunciado ao Conselho Superior de Esportes do país, que abrirá uma investigação.

De acordo com a reportagem do “Relevo”, o presidente da Federação Espanhola de Futebol abordou Hermoso no avião no qual as jogadoras, parentes e a delegação da Espanha voltavam a Madri após a vitória na competição.

A ideia era que a atleta aparecesse ao lado de Rubiales em um vídeo em que ele pediria desculpas mas explicasse, com o respaldo de Hermoso, que foi um gesto entre amigos e consensual.

Na ocasião, o dirigente teria pedido ainda à jogadora que fizesse isso pelas filhas dele, já que sabia que a forte repercussão do caso pode significar sua demissão.

Mas, ainda segundo a reportagem, feita com base em fontes que estavam no voo, Jenni Hermoso negou o pedido. Ele gravou sozinho o vídeo, que foi divulgado na terça-feira (22) pela Federação Espanhola de Futebol.

Na gravação, Luis Rubiales pede desculpas.

Ele minimizou o gesto, alegando se tratar de um “carinho entre amigos” e chamou de “idiotas” os que o haviam criticado.

Mais tarde, no entanto, duas ministras espanholas chamaram o beijo forçado de violência sexual, e, na terça, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, também criticou Rubiales.

