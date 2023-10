Inter Estádio Beira-Rio está colorido de verde em apoio a três causas importantes do mês de outubro

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2023

As ações seguem até a próxima quarta-feira Foto: Divulgação/Inter As ações seguem até a próxima quarta-feira. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

Quem passa pelas imediações do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, notou, nos últimos dias, as tonalidades diferentes do vermelho e branco habitual. O Inter busca conscientizar a população sobre três datas importantes do mês de outubro.

A casa colorada está com as cores verdes. Sábado (21), em alusão ao Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. Já neste domingo (22), ao Dia da Conscientização da Síndrome de Phelan-McDermid, e na próxima quarta-feira (25) o Dia do Combate ao Preconceito contra o Nanismo.

Sífilis

No Brasil, os números de pessoas diagnosticadas com sífilis aumentaram no período pós-pandemia, com mais de 122 mil casos da doença. Ao todo, foram 79,5 mil casos da variante adquirida, 31 mil em gestantes e 12 mil da congênita. A data tem como objetivo alertar a sociedade sobre a gravidade da doença sexualmente transmissível e suas formas de tratamento. Entre os principais sintomas estão: feridas no local de entrada da bactéria, manchas, febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas pelo corpo.

Síndrome de Phelan-McDermid

É uma condição genética rara, caracterizada pelo atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, deficiência intelectual, fala atrasada ou ausente, epilepsia, tônus muscular baixo, atrasos motores, entre outros. Em todo o mundo, apenas cerca de 1,5 mil crianças foram diagnosticadas com a síndrome, devido à dificuldade de acesso aos exames que comprovam a enfermidade.

Os indícios da síndrome aparecem já nos primeiros meses de vida dos bebês, com uma hipotonia (quando a criança que não consegue firmar o corpo), atraso motor e comprometimento da parte cognitiva.

Nanismo

Em 2017, foi sancionada a Lei 13.472 que estabelece 25 de outubro como “Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo”. Envolve a criação de políticas públicas que assegurem a acessibilidade e a autonomia das pessoas com a deficiência física (considerada desde 2004). No Brasil, os dados sobre quantas pessoas têm a condição ainda são rasos, mas estima-se que em torno de 200 mil lutam por direitos no seu dia a dia.

