Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Autoridades temem que leitos de UTI fiquem totalmente ocupados em menos de duas semanas se transmissão não diminuir Foto: Reprodução Autoridades temem que leitos de UTI fiquem totalmente ocupados em menos de duas semanas se transmissão não diminuir. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo da Bélgica anunciou nesta sexta-feira (30) um lockdown para conter a segunda onda da pandemia de coronavírus no país, segundo a agência RTBF. A medida passa a valer em 2 de novembro e se estenderá até o dia 13.

O lockdown foi anunciado pelo porta-voz do Ministério da Saúde belga, Yves Van Laethems. Ele voltou a afirmar que os hospitais no país estão à beira de um colapso. Durante o confinamento, vão ser proibidos quaisquer eventos que tenham refeições compartilhadas. Os funerais poderão ocorrer, porém somente com 15 pessoas.

Desde sábado (24), todas as instalações esportivas e culturais na região de Bruxelas estão fechadas. Um toque de recolher da meia-noite às 5h vigora desde segunda-feira (26). Além da Bélgica, a França também passa por um novo lockdown, que começou a valer nesta sexta e vai até 1º de dezembro.

Assim como na primeira onda, a retomada do confinamento inclui o fechamento de bares, restaurantes e comércios e a volta da exigência de apresentação de justificativa por parte das pessoas que circulam nas ruas. As escolas até o ensino médio permanecem abertas, mas deverão seguir protocolos que ainda não foram divulgados.

Na Alemanha, bares, restaurantes e outros estabelecimentos serão fechados a partir de segunda-feira. Comércios e escolas abrirão, mas as autoridades reforçaram as recomendações para que as pessoas permaneçam em casa. Além disso, os encontros sociais ficam limitados a até dez pessoas de famílias diferentes. Um confinamento parcial também foi adotado na Catalunha, região da Espanha.

