Acontece BELLAVISTA estará presente na quinta edição do Paleta Atlântida

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A BELLAVISTA estará presente na edição deste ano do Paleta Atlântida, que acontecerá no dia 19 de fevereiro, na beira da praia de Atlântida, litoral norte gaúcho. O evento, que começou como uma brincadeira entre amigos em 2017, hoje reúne milhares de assadores com churrasqueiras distribuídas por mais de um quilômetro de faixa de areia, o que faz dele o maior churrasco de beira de praia do mundo.

No local, a BELLAVISTA, cerveja da Bebidas Fruki, terá um lounge com parrilla e cerveja para os participantes. Além disso, os assadores receberão um kit com bolsa térmica personalizada e cervejas BELLAVISTA Premium Lager. O churrasco terá três mil assadores, divididos em trios. A programação dispõe de mais de 30 atrações, com área kids, palcos para shows surpresas ao longo de todo o dia e uma feira com itens diversos para churrasco, em uma confraternização entre amigos que reunirá gastronomia, praia e música.

“Fazer parte de um evento que proporciona o resgate e enaltece as tradições do Rio Grande do Sul por meio do churrasco tem tudo a ver com a BELLAVISTA, uma marca gaúcha que valoriza a sua origem e se faz presente em encontros reais”, afirma Júlio Eggers, Diretor Administrativo e de Marketing da Bebidas Fruki.

Nesta edição, a prova das paletas, uma das mais tradicionais atrações e que define a melhor assado de ovelha, ganhará em competitividade, pois o evento contará com a participação de celebridades do mundo do churrasco. Estão confirmados nomes como Chef Lara, Dani Tatsch, Enrique Puentes, Erickson Santos, Fabiano Verdi, Luciana Backi, Luciano Medeiros, Luciano Cardoso, Marcelo Bolinha, Marcelo Sartori, Marcos Vinicius, Pedro Assis, Ranielly Gomes, Ricardo Silva, Rodrigo Fagundes, Vivian Gonçalves Dias e Wagner Wetzel.

O lounge da BELLAVISTA estará localizado ao lado do espaço de cadastramento, na área central do evento. Em caso de chuva, o Paleta Atlântida será adiado para o sábado posterior, dia 26 de fevereiro. As inscrições, para assadores e público em geral, podem ser realizadas pelo site.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece