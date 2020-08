Ben Affleck completou 48 anos e, para comemorar, sua namorada, Ana de Armas, o surpreendeu com um presente inusitado: Uma motocicleta da marca BMW personalizada e construída do zero especialmente para ele.

O presente foi dado na ocasião e ele, animado, fez questão de dar a primeira volta com a namorada na garupa. Os dois usaram capacetes combinando e pareciam muito felizes com a nova aquisição.

Segundo o ET Online, uma fonte próxima do casal confirmou que a moto se tratava de um presente da atriz. “Ana surpreendeu Ben com uma nova motocicleta com capacetes dele e dela no aniversário dele. Ele adorou. Eles estão incrivelmente felizes juntos e vão muito bem. Ben está em um ótimo lugar”, disse.

No domingo (16), Ana publicou em seu Instagram um registro dos dois juntinhos e felizes. Na legenda, ela se limitou a colocar um coração.

O casal está junto desde o início do mês de março, quando foram vistos publicamente pela primeira vez. Ana e Affleck conheceram-se durante as filmagens de um thriller em Nova Orleans.

Um amigo próximo de Ben Affleck revelou à People que o casal está a desfrutar do tempo que passam juntos.