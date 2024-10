Brasil Betano no pódio das casas de apostas com mais clientes

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Foto: Reprodução

39 milhões de contas ativas. Este é o número de contas que se esperam estar ativas no Brasil em 2026. E por este andar, muitas dessas contas estarão registadas na betano. Porquê? Porque até ao momento, a betano lidera o pódio e recebe a medalha de ouro para “casas de apostas com mais apostadores” sendo que, 23% dos apostadores brasileiros escolhem a betano para carregar em “apostar” e fazer as suas apostas, algumas delas com 200% casino bonus.

Venha daí porque neste artigo vamos explorar o que levou a betano a transformar-se neste notável das apostas e quais os fatores que tiveram muita importância no seu sucesso. Estratégias de marketing, alterações nas regulações, cuidado com o cliente… tudo será escrutinado neste artigo, portanto não saia daí!

O que dizem as previsões

Não há sinal de abrandamento. As apostas vieram para o Brasil recentemente e já se nota um fascínio dos brasileiros pelas mesmas. As previsões é que aumentem. E muito. Especialmente com a próxima regulamentação oficial a 1 de janeiro de 2025. Este regulamento irá alterar significativamente o campo de jogo, à medida que as marcas locais e internacionais lutam pela sua quota neste mercado promissor.

10 mil milhões de dólares. Esta é a receita prevista para o mercado de apostas até 2029. Se 20% ficar com a betano, pode desde logo perceber o quão lucrativo este mercado pode ser.

O que foi feito para chegar aqui

Muito foi feito para chegar aqui. Assim como nas apostas, muito erro foi cometido, mas muita vitória foi também alcançada. A betano desde cedo percebeu que só com investimento em marketing, a coisa iria lá. Desde que entrou no mercado brasileiro, a empresa investiu fortemente em marketing e patrocínios, o que ajudou a estabelecer a marca como uma das mais confiáveis ​​entre os apostadores.

Quantas vezes estava a ver um jogo e viu o logótipo da empresa? Isto acontece um pouco por todo mundo, aliás, se esteve atento, a betano foi a patrocinadora do Europeu deste ano. Contudo, se vê futebol brasileiro, já viu certamente o patrocínio nas camisolas do Atlético-MG, ou em qualquer outro clube. Inicialmente eles começaram por perceber que isso era importante, mas arrojaram e fizeram-no através de patrocínios na Taça do Brasil e no Brasileirão em geral.

Fiabilidade e satisfação do cliente

Ninguém gosta de ficar horas à espera para receber uma resposta e o Head of Marketing da betano sabe disso porque conhece bem o seu público. Desta forma, eles investiram bastante para ter um serviço de apoio ao cliente eficaz. Faça um teste e veja o quão rápida uma resposta pode ser. Claro que inicialmente será atendido por um bot de AI, mas posteriormente será atendido por uma pessoa real se o bot não conseguir satisfazer as suas necessidades.

Eles sabem que o apoio ao cliente e melhoram-no todos os dias para prestar um bom serviço a todos aqueles que confiam o seu dinheiro à betano para fazerem as suas apostas.

Efeitos da regulamentação no mercado

A próxima regulamentação é vista como um ponto de viragem para o mercado. Atualmente, o setor brasileiro de apostas desportivas e iGaming opera predominantemente no chamado “mercado cinzento”, onde as empresas operam, mas sem um quadro regulatório claro. Esta situação irá mudar quando a nova lei entrar em vigor.

De acordo com a previsão da H2 Gambling Capital, o mercado brasileiro de apostas desportivas será o principal impulsionador das receitas do setor a partir de 2025, com uma estimativa de 5,6 mil milhões de dólares em receitas brutas. Deste valor, aproximadamente 3 mil milhões de dólares virão exclusivamente de apostas desportivas, enquanto a iGaming será responsável por 2,6 mil milhões de dólares.

O ativo mercado de apostas brasileiro

Outro aspecto interessante é que 86% da receita das apostas desportivas no Brasil é gerada através de apostas em futebol, refletindo a paixão nacional pelo desporto. Existe também um comportamento ativo de apostas entre os utilizadores brasileiros: cerca de 50% dos apostadores fazem apostas semanalmente e 21% fazem apostas diariamente.

Com a legalização e estes números explosivos, é natural que existam pessoas com joguem mais do que deviam. Todos que já jogaram sabem que podem haver um grande prazer na atividade de carregar em “apostar” e não havendo um autocontrolo, isso pode levar a situações menos desagradáveis e o governo sabe disso, daí ter criado várias ações de sensibilização para controlar os estragos.

Conclusão

Como viram, as apostas estão no Brasil em força e são dominadas, sobretudo, pela Betano. Se for um apostador experiente já sabe que a responsabilidade é meio caminho andado para uma atividade prazerosa. Se é um novato, não se iluda. Jogue, mas com juízo. Só assim poderá extrair o melhor que estas atividades têm para oferecer. Carregar no botão de “apostar” é bom, mas saber parar na altura certa é ainda melhor.

