Beth Goulart recorreu ao Instagram para pedir apoio e orações para a mãe, Nicette Bruno, que segue internada e intubada na UTI por conta da Covid-19. Por meio de vídeo, ela explicou que o estado da atriz, de 87 anos, inspira cuidados.

“O estado de minha mãe continua delicado. Mais do que nunca ela vai precisar de nossas orações. Que ela receba o nosso amor, nossa fé, nossa esperança, a energia de luz, de gratidão e respeito. Que todas as manifestações de manifestações de carinho cheguem até ela”, disse Beth em vídeo.

Infecção por Covid

A internação de Nicette foi confirmada pela família no dia 29 de novembro. A atriz estava recebendo ventilação não-invasiva, mas precisou ser intubada na terça-feira (1).

Beth Goulart contou como a mãe foi infectada. “Nós moramos no mesmo condomínio. Mamãe tem a casa dela e eu a minha. Estou sempre com ela, somos muito ligadas, fazemos aulas juntas. E ela ficou nesses 10 meses totalmente protegida, numa redoma. Mas às vezes acontecem coisas que saem do controle. Semana passada, ela recebeu a visita de um parente e ele não sabia que estava infectado e, infelizmente, transmitiu o vírus para ela”, explicou ela sobre a mãe, longe da TV desde o fim de março, após uma participação especial na reta final da novela “Éramos Seis”.

