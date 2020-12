Celebridades Beth Goulart vai lançar livro que estava escrevendo com a mãe, Nicette Bruno

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atriz de 87 anos morreu no último domingo (20), vítima da Covid-19 Foto: Nana Moraes/Divulgação Atriz de 87 anos morreu no último domingo (20), vítima da Covid-19. (Foto: Nana Moraes/ Divulgação) Foto: Nana Moraes/Divulgação

A atriz Beth Goulart, de 59 anos de idade, filha do meio de Nicette Bruno, que morreu aos 87 anos no último domingo (20), participou da live Ser Artista, comandada por Marcus Montenegro, autor do livro de mesmo nome.

No bate-papo, Beth contou que está finalizando o livro Viver com Arte, que estava escrevendo com a mãe, uma das vítimas da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

“O livro será basicamente de ensinamentos pessoais. Como eram as nossas palestras, que eu praticamente dava os temas e mamãe conduzia bravamente, o livro será assim também. Começará com o tema da superação, com a morte de papai [o ator Paulo Goulart, que morreu em 2014, aos 81 anos, de câncer].

Beth explicou como começou a ser feito da parceria entre as duas. “Foi incrível esse livro, porque começamos a desenvolver isso… ‘como a gente vai escrever em duas um livro só?’. Eu gosto mais de escrever e mamãe gostava de falar. Eu vou criar esse livro como uma voz única, uma grande narradora, condutora dos temas e das ideias. Eu começava a desenvolver o tema, a ideia, e eu passava a bola pra mamãe, que era quando ela dava as opiniões dela sempre maravilhosas, os ensinamentos dela sempre maravilhosos. O livro seguia um pouco isso”, explicou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades