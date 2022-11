Porto Alegre Biblioteca itinerante leva diversão e cultura a escolas de Porto Alegre nesta semana

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Evento prossegue até sábado, com diversas atividades. (Foto: Divulgação)

A biblioteca itinerante BookTruck desembarca em Porto Alegre nesta quarta-feira (9) com sua trupe de contadores de histórias, a bordo de um furgão especialmente adaptado. Até o próximo sábado (12), a promessa é de muita cultura, diversão e interatividade, contemplando alunos de quatro escolas, além do Cais Embarcadero (Centro Histórico).

Alunos das instituições públicas de ensino Raul Pilla, Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha, Gonçalves Dias e escola para surdos Professora Lilia Mazeron poderão conferir outras atividades oferecidas pela iniciativa.

Com um acervo de livros que contando com mais de 800 títulos, o veículo teve o seu interior transformado em uma biblioteca que também dispõe de materiais lúdicos e recursos digitais. Os detalhes estão no site booktruck.com.br.

O BookTruck é acessível a todos. No interior do veículo são disponibilizados livros sonoros e em braile para pessoas com deficiência visual, além de rampa de acesso para cadeirantes. Além disso, algumas das atividades têm tradução para Libras (linguagem brasileira de sinais) em tempo real.

A iniciativa é realizada pela VR Projetos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/1991). No foco está a promoção da leitura e de diversas manifestações culturais.

Durante a primeira edição do projeto, em 2018, o BookTruck passou sete meses na estrada, visitando 26 cidades das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, alcançando mais de mil pessoas.

Já neste ano, o furgão passou até agora pelas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Quase 58 mil crianças, adolescentes e adultos, com atividades culturais e de estímulo à leitura.

A VR é especializada em prestar consultoria e captar recursos para projetos culturais, educacionais e esportivos, por meio de leis de incentivo junto à iniciativa privada. E não é só o projeto BookTruck. Há muitos outros, como Estante de Histórias, Sacola Literária, Empreender etc.

“Somos aquilo do que nos alimentamos – foi com essa máxima que o BookTruck foi criado, pois culturalmente os brasileiros se alimentam mal”, compara o diretor da VR, Renato Paixão. “Tanto é verdade que 50% das escolas brasileiras não possuem bibliotecas, quiçá uma sala de leitura.”

Ele acrescenta: “Nosso propósito é proporcionar às crianças o acesso ao mundo mágico da leitura, que estimula a atenção, a imaginação, a curiosidade, a interpretação e melhora, em muito, o aprendizado da língua portuguesa”.

Quarta-feira (9)

– 10h às 17h: Escola Estadual de Ensino Médio Raul Pilla (rua Engenheiro Oscar de Oliveira Ramos nº 660, bairro Restinga Nova).

Quinta-feira (10)

– 9h30min às 16h30min: Escola Municipal de Educação Básica Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha (rua Xavier de Carvalho nº 274, bairro Sarandi).

Sexta-feira (11)

– 11h às 15h30min: Escola Estadual de Ensino Fundamental Gonçalves Dias (rua Candiota nº 145, Passo D’Areia).

– 16h às 17h30min: Escola Estadual de Ensino Médio para Surdos Professora Lilia Mazeron (rua Morretes nº 222, bairro Santa Maria Goretti).

Sábado (12)

– 10h às 17h: Cais Embarcadero (avenida Mauá nº 1.050, Armazém A7, bairro Centro Histórico).

(Marcello Campos)

