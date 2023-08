Rio Grande do Sul Biblioteca Pública de São Leopoldo realiza “Maratona Literária” na noite desta quinta-feira

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Evento no Teatro Municipal tem presenças confirmadas de 14 autores. (Foto: Arquivo/Prefeitura de São Leopoldo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir das 19h15min desta quinta-feira (10), a Biblioteca Pública de São Leopoldo (Vale do Sinos) realizará no Teatro Municipal a “Maratona Literária”. Ao menos 14 autores locais do projeto “Escritores da Gente” confirmaram presença no evento, aberto ao público e com participação de alunos das escolas Santa Marta e Polisinos.

Coordenadora da instituição, Cristiane Moura ressalta que a “Maratona Literária” tem por objetivo motivar a leitura e a escrita pelos estudantes, oportunizar a troca de experiências com protagonistas locais da atividade e estimular o uso do acervo de outros serviços da biblioteca, que leva o nome do romancista leopoldense Viana Moog (1906-1988). O Teatro Municipal está localizado na rua Osvaldo Aranha nº 934, Centro da cidade.

Participantes

Para a abertura foi escalado o escritor e ativista Eduardo Tamborero, fundador do grupo de rap Preconceito Zero. Também falarão sobre suas publicações e trajetórias os seguintes autores:

– Milene Barazetti.

– Marlon Costa.

– Jessie Correa.

– Paulo Prestes.

– Diolene Santana;.

– Everton Cidade.

– Elenilto Saldanha Damasceno.

– Roseana Oliveira da Silva.

– Katia Dickel.

– Luiz Carlos Torres.

– Jader Santini.

– Angela Muller.

– Elvira Hoffmann.

– Vera Hoffmann.

(Marcello Campos)

