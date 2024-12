Mundo Biden anuncia 6 bilhões de dólares em ajuda militar e orçamentária à Ucrânia

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Foto: Reprodução

Os Estados Unidos anunciaram um pacote de ajuda militar de US$ 2,5 bilhões (R$ 15,5 bilhões na cotação atual) para a Ucrânia nesta segunda-feira (30). A gestão de Joe Biden corre para fornecer ajuda a Kiev antes que o presidente eleito, Donald Trump, tome posse. A vitória eleitoral de Trump em novembro lançou dúvidas sobre o futuro da ajuda dos EUA à Ucrânia.

Enquanto isso, o Departamento do Tesouro anunciou nesta segunda-feira o desembolso de 3,4 bilhões de dólares (R$ 21 bilhões) em apoio orçamentário direto à Ucrânia, a última entrega de fundos como parte do pacote de ajuda bilionário aprovado no início deste ano.

“Junto com a assistência de segurança que os Estados Unidos estão fornecendo à Ucrânia e as ações do Tesouro para endurecer ainda mais as sanções contra a máquina de guerra da Rússia, continuaremos fazendo tudo o que for possível para posicionar a Ucrânia no caminho de alcançar uma paz justa”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em um comunicado.

A nova ajuda anunciada nesta segunda-feira inclui um “pacote de redução” militar de 1,25 bilhão de dólares (R$ 7,7 bilhões), permitindo ao Pentágono retirar armas dos arsenais dos Estados Unidos e enviá-las rapidamente para o campo de batalha.

Outra ajuda de 1,22 bilhão de dólares (R$ 7,5 bilhões) será financiada através da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, mediante a qual se adquire material para a indústria do setor.

“Tenho orgulho de anunciar quase 2,5 bilhões de dólares em assistência de segurança para a Ucrânia, enquanto o povo ucraniano continua defendendo a sua independência e liberdade da agressão russa”, disse o presidente Joe Biden em um comunicado.

As reduções dos estoques do Departamento de Defesa incluirão drones, munições para sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS), mísseis guiados opticamente, sistemas de armas antitanque, munições ar-terra e peças de reposição, de acordo com um comunicado separado do Departamento de Estado.

“Os Estados Unidos e mais de 50 nações estão unidos para garantir que a Ucrânia tenha as capacidades necessárias para se defender da agressão russa”, disse o secretário de Estado, Antony Blinken.

A administração em fim de mandato de Biden trabalha para obter o máximo de ajuda possível à Ucrânia antes que Trump, que criticou repetidamente a assistência dos EUA a Kiev e afirmou que poderia garantir um cessar-fogo dentro de horas, tome posse em 20 de janeiro.

Biden indicou que seu governo já entregou todo o dinheiro de ajuda à Ucrânia aprovado pelo Congresso na primavera deste ano, após intensas negociações.

O presidente democrata afirmou que ordenou que continuassem enviando a Kiev o máximo de ajuda militar possível no final de seu governo, incluindo equipamentos militares mais antigos dos Estados Unidos, e que fossem transferidos rapidamente para o campo de batalha, em um momento em que a Ucrânia perde território para as tropas russas.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que a ajuda chega em um momento crítico, enquanto a Rússia intensifica seus ataques contra o território ucraniano, “até recorrendo à participação de soldados norte-coreanos e recebendo continuamente armas da Coreia do Norte e do Irã”. As informações são do portal de notícias G1.

Biden anuncia 6 bilhões de dólares em ajuda militar e orçamentária à Ucrânia

2024-12-30