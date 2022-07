Geral Biden dá ultimato sobre o clima em meio a onda de calor nos Estados Unidos e na Europa

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

Presidente dos EUA, Joe Biden discursa para pressionar Congresso a aprovar pacote de medidas para combater as mudanças climáticas. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vem enfrentando pressão para tomar medidas mais fortes sobre as mudanças climáticas à medida que as temperaturas sobem em todo o mundo, chamou a crise climática de uma “emergência” e um “perigo claro e presente” nesta quarta-feira (20), prometendo usar o poder da presidência para responder se o Congresso norte-americano não agir.

Biden anunciou um plano para abrir grandes áreas na costa dos EUA para parques eólicos, mas não chegou a declarar formalmente uma emergência climática ou apresentar uma gama mais completa de propostas. Seu pacote climático sofreu reveses no Congresso recentemente, mas a Casa Branca continua esperando um acordo de última hora antes que Biden avance com uma ordem executiva abrangente.

“Deixe-me ser claro: a mudança climática é uma emergência”, disse Biden. “Nas próximas semanas, usarei meu poder para transformar essas palavras em ações formais e oficiais do governo. Quando se trata de combater as mudanças climáticas, não aceitarei um ‘não’ como resposta.”

Enquanto Biden falava, as temperaturas estavam subindo nos EUA e em todo o mundo, atingindo 46°C no Texas e Oklahoma e provocando alertas em 28 Estados. Espera-se que mais de 60 milhões de americanos sofram um calor recorde na próxima semana, e uma onda de calor brutal está se movendo sobre a Europa.

“Precisamos agir – basta dar uma olhada”, disse Biden. “Neste momento, 100 milhões de americanos estão sob alerta de calor. Noventa comunidades em toda a América bateram recordes de altas temperaturas apenas este ano, incluindo aqui na Nova Inglaterra enquanto falamos.”

Biden estava diante de uma antiga usina a carvão em Somerset que agora está fabricando componentes de parques eólicos, enquanto Massachusetts e a região conhecida como Nova Inglaterra enfrentavam sua primeira onda de calor do verão no Hemisfério Norte. Ele anunciou um conjunto limitado de novas políticas, incluindo planos para direcionar fundos para comunidades que enfrentam calor extremo.

Os democratas não conseguiram aprovar o amplo pacote climático de Biden diante da oposição unificada no Senado, apesar de parecerem próximos em várias ocasiões. O último revés ocorreu na semana passada, quando o senador Joe Manchin III, do próprio Partido Democrata, disse aos líderes da legenda que não estava pronto para apoiar bilhões de dólares em novos gastos climáticos.

Em resposta, Biden está considerando a declaração formal de uma emergência climática, segundo três pessoas familiarizadas com o assunto que pediram anonimato para descrever deliberações internas. Isso daria ao governo mais liberdade para impor regras e direcionar fundos para programas de ação climática.

A peça central do anúncio de Biden nesta quarta-feira foi um plano para abrir mais de 700 mil acres no Golfo do México para parques eólicos offshore comerciais, começando com uma área na costa de Galveston, Texas, e outra perto de Lake Charles, Louisiana. As turbinas eólicas nesta região poderiam abastecer mais de 3 milhões de casas.

O presidente também disse que estava orientando o Departamento do Interior a buscar o desenvolvimento eólico nas costas da Flórida, Geórgia e Carolinas, rescindindo uma ordem executiva que o ex-presidente Donald Trump assinou em 2020. A ordem de Trump proibiu todo o desenvolvimento de energia offshore, incluindo petróleo e energia eólica.

As medidas de Biden fazem parte do plano do governo de gerar 30 gigawatts de energia eólica offshore até o final da década – o suficiente para abastecer mais de 10 milhões de residências americanas e reduzir 78 milhões de toneladas métricas de emissões de dióxido de carbono.

Para conseguir isso, o governo está tentando acelerar o licenciamento de projetos na Costa Leste e aumentar os investimentos federais em pesquisa e desenvolvimento. Mas não está claro se a meta ainda é viável sem os créditos fiscais de energia renovável que os democratas esperavam aprovar este ano.

Biden também anunciou que dobraria o financiamento para um programa de resiliência climática chamado Building Resilient Infrastructure and Communities, ou Bric, elevando seu orçamento para US$ 2,3 bilhões. O programa administrado pela agência federal Fema começou durante o governo Trump como uma forma de proteger Estados, cidades e tribos de desastres climáticos antes que eles ocorressem. Ele cobre a maior parte do custo de construção de quebra-mares, realocação de infraestrutura vital, estabelecimento de centros de resfriamento e projetos semelhantes.

O Bric é altamente popular e a demanda superou em muito seu financiamento limitado. Mesmo o financiamento adicional que Biden anunciou nesta quarta-feira pode ficar aquém. De acordo com o Congressional Research Service, Estados e tribos que disputam o financiamento do Bric solicitaram mais de US$ 3,6 bilhões no ano fiscal de 2020.

Duas fontes próximas ao presidente disseram que esperam anúncios adicionais relacionados ao clima nas próximas semanas. Mas quaisquer novas diretrizes, mesmo tomadas em conjunto, provavelmente terão um escopo muito mais restrito do que os US$ 500 bilhões que os democratas inicialmente buscaram como parte de sua lei mais ampla, Build Back Better Act. As informações são do jornal The Washington Post.

