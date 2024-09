Mundo Joe Biden é fotografado usando boné em apoio a Donald Trump

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O comitê de campanha de Trump compartilhou a foto e agradeceu o "apoio" de Joe Biden. Foto: Reprodução O comitê de campanha de Trump compartilhou a foto e agradeceu o "apoio" de Joe Biden. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi fotografado colocando um boné com apoio à candidatura de Donald Trump, nesta quarta-feira (11). A imagem foi registrada durante uma visita do presidente a um quartel dos bombeiros na Pensilvânia. A foto foi feita um dia depois do debate presidencial da ABC News, entre Donald Trump e Kamala Harris. A imagem acabou viralizando nas redes sociais, principalmente entre eleitores republicanos.

O comitê de campanha de Trump compartilhou a foto e agradeceu o “apoio” de Joe Biden.

“Kamala sofreu uma derrota tão feia ontem à noite que até Biden agora está apoiando o presidente Trump”, escreveu no Instagram.

Eleitores de Trump aproveitaram para compartilhar uma fala do republicano durante o debate, na qual ele afirmou que Biden odeia Kamala por ter sido pressionado a desistir da reeleição.

“Ela não recebeu votos [na convenção]. Biden teve 14 milhões de votos. Você quer falar sobre ameaça à democracia? Tiraram ele da corrida. Vou contar um segredo. Ele a odeia. Ele não a aguenta”, disse.

Andrew Bates, um porta-voz da Casa Branca, justificou que Biden colocou o boné em um gesto de união. Segundo Bates, o presidente estava falando que o país precisava de uma união bipartidária nos moldes do que aconteceu após os atentados de 11 de setembro.

“Como gesto, ele deu um boné a um apoiador de Trump que disse que, no mesmo espírito, o presidente deveria colocar seu boné de Trump. Ele o usou brevemente”, disse o porta-voz em uma rede social.

Joe Biden desistiu de disputar a reeleição em julho, após sofrer pressões de lideranças democratas, doadores e apoiadores. No dia do anúncio da desistência, ele anunciou que iria apoiar a candidatura de Kamala.

O atual presidente também reforçou o apoio à Kamala em discurso na Convenção do Partido Democrata, em agosto.

Debate

Uma pesquisa feita pela rede de TV norte-americana CNN apontou que 63% dos eleitores acreditam que Kamala Harris teve um desempenho melhor no debate da ABC News. Trump foi mais bem visto por 37%. O jornal “The Washington Post” fez uma pesquisa qualitativa para ouvir a opinião de eleitores indecisos de estados decisivos. A grande maioria — 23 dos 25 entrevistados — disse que Kamala foi melhor do que Trump no debate.

Os entrevistados concordaram mais com Kamala quando a democrata falou sobre saúde, aborto e Ucrânia. Por outro lado, segundo o jornal, Trump foi ligeiramente mais bem avaliado ao falar sobre economia. O canal de notícias MSNBC também indicou vitória de Kamala Harris, afirmando que ela foi mais qualificada e presidencial. A reportagem também destacou a mentira de Trump sobre animais de estimação. Já o site “Politico” disse que Kamala desequilibrou Trump e conseguiu aparecer mais do que o republicano. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/biden-e-fotografado-usando-bone-em-apoio-a-donald-trump/

Joe Biden é fotografado usando boné em apoio a Donald Trump

2024-09-11