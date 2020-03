Notas Mundo Biden e Sanders cancelam comícios em Ohio

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Em meio à crise do novo coronavírus nos Estados Unidos, os pré-candidatos presidenciais Joe Biden e Bernie Sanders cancelaram os comícios que fariam em Cleveland, em Ohio, nesta terça-feira (10). Os cancelamentos são os primeiros impactos do Covid-19 nas primárias do Partido Democrata para as eleições norte-americanas marcadas para novembro.

