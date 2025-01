Mundo Biden e Trump celebram cessar-fogo em Gaza em clima de disputa pelo crédito nas negociações

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Representantes do atual e futuro governo participaram das negociações do acordo. (Foto: Casa Branca)

O presidente Joe Biden e o presidente eleito Donald Trump celebraram o anúncio do cessar-fogo entre Israel e Hamas. Os dois estão disputando o crédito pelo acordo histórico a partir da participação de representantes de ambos nas negociações. O acordo foi mediado por Estados Unidos, Catar e Egito e firmado cinco dias antes da troca de poder na Casa Branca.

Biden disse estar “empolgado” com a libertação dos reféns, como parte do acordo, e atribuiu o sucesso das conversas à “diplomacia persistente e meticulosa” dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que reivindicou certa parcela de crédito no momento decisivo da guerra de 15 meses.

“Eu estabeleci os contornos precisos deste plano em 31 de maio de 2024, após o que ele foi endossado unanimemente pelo Conselho de Segurança da ONU”, Biden acrescentou em uma declaração. “Minha diplomacia nunca cessou em seus esforços para fazer isso.”

Mas antes mesmo da confirmação de alguma autoridade do atual governo de Biden, Trump já celebrava a notícia em sua rede Truth Social. “Temos um acordo para a libertação dos reféns no Oriente Médio. Eles serão libertados em breve. Obrigado”, escreveu.

“Este acordo de cessar-fogo ÉPICO só poderia ter acontecido como resultado de nossa vitória histórica em novembro”, acrescentou Trump em uma segunda e longa publicação.

O republicano disse que sua vitória nas eleições americanas de novembro “indicou ao mundo inteiro que minha administração buscaria a paz e negociaria acordos para garantir a segurança de todos os americanos e nossos aliados”.

“É uma piada?”

O enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, se juntou ao conselheiro de Biden para o Oriente Médio, Brett McGurk, em Doha para conversas nos últimos dias. Uma autoridade que participou das negociações descreveu a coordenação de McGurk e Witkoff como uma parceria frutífera.

Ao ser questionado por uma jornalista sobre quem recebe crédito pelo acordo, Biden rebateu perguntando “é uma piada?”, antes de deixar a coletiva de imprensa.

O democrata afirmou que sua administração e a equipe de Trump estavam “falando como um só” sobre o acordo de Gaza. “Este acordo foi desenvolvido e negociado sob minha administração”, disse, “mas seus termos serão implementados em grande parte pela próxima administração”.

Trump, que assume a Casa Branca na próxima segunda-feira (20), prometeu que não permitirá que Gaza se torne em um “santuário terrorista”. “Continuaremos trabalhando de forma próxima com Israel e com nossos aliados para garantir que Gaza NUNCA se torne um santuário terrorista”, escreveu o republicano na sua rede social.

33 reféns

A implementação do acordo deverá começar no domingo, quando o primeiro grupo de reféns poderá ser libertado.

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, confirmou em uma coletiva de imprensa em Doha que 33 reféns israelenses serão libertados durante a primeira fase da trégua em Gaza, que terá duração de 42 dias e começará no domingo (20).

“O Hamas libertará 33 cativos israelenses, incluindo mulheres civis […], crianças, pessoas idosas, civis doentes e feridos, em troca de vários prisioneiros palestinos detidos em prisões israelenses. Os detalhes sobre as fases dois e três serão definidos durante a implementação da primeira fase”, explicou.

Em seu discurso na Casa Branca, Biden declarou que ele e a vice-presidente Kamala Harris “mal podemos esperar para recebê-los em casa”.

As negociações para abrir a passagem de Rafah, que separa a Faixa de Gaza do Egito, e “autorizar a entrada de ajuda internacional” no território palestino já começaram. O Egito se “prepara para fazer chegar a maior quantidade possível de ajuda à Faixa de Gaza”, informou o jornal governamental Al Ahram, citando a Al-Qahera News, próxima aos serviços de inteligência, pouco depois do anúncio. (Estadão Conteúdo)

