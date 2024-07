Mundo Biden e Trump estão empatados em disputa presidencial dos Estados Unidos, mostra pesquisa

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Os candidatos presidenciais republicano, o ex-presidente dos EUA Donald Trump, e democrata, o presidente dos EUA Joe Biden. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu adversário republicano, Donald Trump, estão empatados na disputa para vencer a eleição presidencial de novembro, em um sinal de que o confronto continua acirrado mesmo depois de um debate marcado pelo desempenho ruim do candidato democrata à reeleição, de acordo com uma nova pesquisa Reuters/Ipsos.

Biden e Trump tiveram, cada um, 40% de apoio entre os eleitores registrados na pesquisa de dois dias concluída na terça-feira. Uma pesquisa anterior, realizada entre 11 e 12 de junho, havia mostrado Trump com uma vantagem de 2 pontos percentuais, 41% a 39%.

Os dois se enfrentaram em um debate televisionado na última quinta-feira, no qual Biden gaguejou várias vezes e não conseguiu rebater os ataques de Trump. A nova pesquisa Reuters/Ipsos também mostrou que, após o debate, cerca de um em cada três democratas acha que Biden deveria desistir da disputa, algo que ele descartou fazer.

O levantamento, que reuniu respostas online e em todo o país de 1.070 adultos norte-americanos, tem uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais para os eleitores registrados – muitos dos quais permanecem indecisos a cerca de quatro meses da eleição de 5 de novembro.

Cerca de 20% dos eleitores registrados disseram que não tem certeza em quem votar, que escolherão um candidato diferente ou que não votarão de jeito nenhum.

A pesquisa não incluiu uma pergunta sobre o apoio ao candidato independente Robert Kennedy Jr. O levantamento de junho havia revelado que 10% dos eleitores registrados o apoiariam se ele aparecesse na cédula.

Embora as pesquisas nacionais forneçam sinais importantes sobre o apoio dos norte-americanos aos candidatos, apenas poucos Estados normalmente inclinam a balança no Colégio Eleitoral, que, em última análise, decide quem vence uma eleição presidencial nos EUA.

Ambos os candidatos têm problemas significativos. Para Biden, isso inclui preocupações com sua idade — 81 anos — que foram ampliadas por seu desempenho no debate.

A pesquisa constatou que 83% dos democratas e 97% dos republicanos concordaram com a afirmação de que, no debate, “Biden tropeçou e pareceu mostrar sua idade”. Apenas 58% dos democratas e 11% dos republicanos fizeram a mesma avaliação do desempenho de Trump no debate.

Trump, de 78 anos, tornou-se em maio o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser condenado por um crime, seja no cargo ou depois de deixar a Casa Branca. O anúncio de sua sentença está previsto para setembro e ele poderá ser condenado à prisão depois que um júri o considerou culpado de 34 acusações decorrentes de um pagamento pelo silêncio de uma atriz pornô antes da eleição presidencial de 2016.

