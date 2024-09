Mundo Biden expressa otimismo por acordo de paz no Oriente Médio

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

Biden afirmou que o governo americano quer garantir a segurança em Israel e no Líbano. Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não respondeu diretamente a uma pergunta nesta sexta-feira (20) sobre o que os ataques de Israel no Líbano significam para o processo de paz no Oriente Médio. O chefe de Estado destacou apenas que seu governo quer fazer com que os moradores da região voltem para suas casas em segurança e expressou otimismo de que um cessar-fogo e um acordo de reféns para a Faixa de Gaza poderiam ser fechados.

Biden afirmou que o governo americano quer “garantir que tanto as pessoas no norte de Israel quanto no sul do Líbano possam voltar para suas casas e voltar em segurança”.

“O secretário de Estado, o secretário de Defesa, toda a nossa equipe está trabalhando — e a comunidade de inteligência tenta fazer isso”, disse Biden, antes de uma reunião com seu gabinete.

“Vamos continuar até terminarmos”, comentou.

Questionado se isso é realista, Biden respondeu: “Se eu dissesse que não é realista, é melhor irmos embora”.

“Muitas coisas, muitas coisas, não parecem realistas até que as façamos. Temos que continuar”, concluiu.

Autoridades questionam cada vez mais se o Hamas ou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estão interessados ​​em fechar um acordo, levando a perguntas sobre como proceder. Os conselheiros de segurança nacional de Biden não têm planos iminentes de apresentar ao presidente uma proposta de cessar-fogo atualizada, um sinal que as negociações estão paralisadas.

