Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Esta é a primeira vez que um presidente em exercício dos Estados Unidos visita a região. Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcou em Manaus (AM), neste domingo (17), por volta das 13h30 (horário de Brasília) no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, dando início a uma visita histórica à região amazônica.

Durante a passagem pela capital amazonense, o democrata fará um sobrevoo de helicóptero pela Amazônia, visitará o Museu da Amazônia (Musa) e realizará um pronunciamento oficial para a imprensa, conforme informações divulgadas pelo governo americano. Esta é a primeira vez que um presidente em exercício dos Estados Unidos visita a região.

Duas aeronaves do governo americano pousaram na capital amazonense. A primeira aeronave, onde estava o presidente Biden, pousou às 13h30. Uma segunda aeronave pousou às 13h35. Os aviões decolaram de Lima, no Peru, por volta das 11h50.

Antes de chegar ao Brasil, o presidente participou da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), realizada em Lima, no Peru. Após o anúncio da visita de Joe Biden à Amazônia, aviões de carga norte-americanos desembarcaram em Manaus com recursos logísticos para apoiar a visita do atual presidente dos EUA.

A viagem até Manaus durou cerca de 1h40. Biden foi recebido pela embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, pelo governador do Amazonas, Wilson Lima e pelo prefeito de Manaus, David Almeida. O cientista brasileiro Carlos Nobre também acompanhará o presidente americano durante a visita.

Ainda neste domingo, antes de desembarcar em solo amazonense, Joe Biden anunciou uma série de iniciativas para o enfrentamento da crise climática, incluindo o aumento do financiamento internacional dos EUA para mais de US$ 11 bilhões anuais.

Após a visita a Manaus, o presidente segue para o Rio de Janeiro, onde participará da Cúpula dos Líderes do G20. No evento, Biden deverá reforçar o papel dos Estados Unidos no incentivo ao crescimento econômico sustentável. A Casa Branca anunciou a viagem no dia 7 de novembro, detalhando que Biden visita Manaus e o Rio de Janeiro entre os dias 17 e 19 de novembro.

A embaixada americana informou, ainda, que a agenda do presidente Joe Biden está sendo finalizada. Na segunda de manhã (18), ele participará do evento de lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza e da cerimônia de recepção dos líderes do G20.

Na terça-feira (19), o presidente norte-americano almoça com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem terá uma reunião bilateral. Os detalhes sobre o encontro dos dois líderes não foram divulgados. Ao fim, participa da sessão de encerramento do evento e volta para os Estados Unidos.

