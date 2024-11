Mundo Biden vem ao Brasil no domingo para reunião no G20 e almoço com Lula

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

Essa é também a primeira e única viagem ao Brasil de Biden como presidente dos Estados Unidos. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegará ao Rio de Janeiro na noite deste domingo (17) para participar da Cúpula dos Líderes do G20. É a primeira vez que o evento é realizado no Brasil. Essa é também a primeira e única viagem ao Brasil de Biden como presidente dos Estados Unidos. O último presidente americano a visitar o país foi Barack Obama em 2011.

Biden desembarca em Manaus (AM), onde deve visitar o Museu da Amazônia (Musa) e sobrevoar a floresta, e depois segue para a capital fluminense. Na segunda de manhã (18), ele participará do evento de lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza e da cerimônia de recepção dos líderes do G20.

Na terça-feira (19), o presidente norte-americano volta ao Museu de Arte Moderna (MAM) para a Cúpula do G20, onde assistirá a uma apresentação dos relatórios do G20, almoça com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem terá uma reunião bilateral. Os detalhes sobre o encontro dos dois líderes não foram divulgados. Ao fim, participa da sessão de encerramento do evento e volta para os Estados Unidos.

O Rio de Janeiro foi a cidade escolhida para receber a Cúpula dos Líderes do G20, com os chefes de Estado, na segunda-feira (18) e na terça (19), e também a intensa programação paralela, a partir desta quinta (14): Cúpula do G20 Social, Urban 20 e Aliança Global Festival. São aguardadas 55 delegações de 40 países e de 15 organismos internacionais. Entre os confirmados estão os presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping.

Os três eixos centrais de discussão do G20 são: inclusão social e combate à fome e à pobreza; transição energética e desenvolvimento sustentável; e reforma da governança global.

G20 é a abreviação para “Grupo dos Vinte”, um “clube” de cooperação internacional, que discute iniciativas para promover melhorias econômicas, políticas e sociais nas nações que fazem parte dele. Esse “clube” negocia acordos ao longo do ano e os assina justamente no último dia da reunião de cúpula.

Ao todo, 19 nações fazem parte do grupo: África do Sul; Alemanha; Arábia Saudita; Argentina; Austrália; Brasil; Canadá; China; Coreia do Sul; Estados Unidos; França; Índia; Indonésia; Itália; Japão; México; Reino Unido; Rússia; Turquia; mais a União Africana e a União Europeia. A presidência do G20 é rotativa e muda a cada ano. O Brasil foi escolhido para chefiar em 2024 — e cabe ao país-líder organizar a cúpula e definir temas para discussão.

