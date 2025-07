Economia Bilionário herdeiro do Itaú, cineasta Walter Salles defende a “taxação de grandes fortunas”, e vídeo viraliza nas redes sociais

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Salles defendeu a justiça tributária como caminho para fortalecer a democracia. (Foto: Matt Sayles/Divulgação)

Premiado como Personalidade do Ano ao lado de Fernanda Torres no prêmio Faz Diferença 2024, o diretor Walter Salles defendeu, na terça-feira (8), a taxação de grandes fortunas e a tributação progressiva no Imposto de Renda (IR), ou seja, modelo que prevê alíquotas maiores para a alta renda.

O discurso aconteceu durante cerimônia de premiação “Faz a Diferença”, promovida pelo jornal O Globo no Teatro Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, e viralizou nas redes sociais.

Salles e Fernanda, respectivamente diretor e protagonista do filme “Ainda Estou Aqui”, receberam seus troféus das mãos de João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, e de Alan Gripp, diretor de redação de O Globo.

No fim de seu discurso, Salles se posicionou a favor da taxação de grandes fortunas e defendeu justiça tributária como caminho para fortalecer a democracia. Ele citou declarações feitas pouco antes pelo economista Bernard Appy, secretário extraordinário da Reforma Tributária, premiado na categoria Economia.

“Bernard Appy estava aqui em cima e nos lembrou que temos a chance de construir um país mais justo e igualitário, corrigindo as distorções de um sistema que, como a gente sabe, cobra mais de quem tem menos. Quero deixar todo o meu apoio à tributação progressiva, meu apoio a taxação das grandes fortunas e democracia com justiça tributária.”

Além de cineasta, Salles é um dos herdeiros da família fundadora do banco Unibanco (atual Itaú-Unibanco) e da mineradora CBMM, líder na produção global de nióbio.

A etapa inicial da Reforma Tributária, que tratava da tributação sobre consumo, foi aprovada pelo Congresso em 2023 e seu primeiro projeto de regulamentação foi sancionado este ano. Em março, o governo enviou novo projeto, que trata da tributação dos rendimentos e prevê isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como contrapartida, a proposta prevê uma alíquota mínima a ser cobrada de contribuintes de alta renda, que ganham acima de R$ 600 mil por ano.

A retomada discussão sobre mudanças no IR acontece em meio ao impasse criado com a iniciativa do governo federal de aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para equilibrar as contas públicas. Uma das alternativas em estudo no Congresso é prever, no projeto do IR, uma alternativa para evitar a alta do IOF.

Analistas criticam, porém, a estratégia do governo e do Congresso de ajustar as contas públicas apenas pelo lado das receitas e defendem uma revisão nas despesas.

A fala de Salles repercutiu nas redes sociais. Kleber Mendonça Filho, diretor de obras como “O Agente Secreto”, “Bacurau” e “Aquarius”, parabenizou o colega pelo discurso.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, escreveu que a fala de Salles foi “importante e corajosa”. (Com informações do jornal O Globo)

