Brasil Bilionário nega ter sido preso no Brasil após 9 horas na delegacia e flagrante de porte ilegal de arma: “Drama desnecessário”, diz

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Bernie Ecclestone foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. (Foto: Reprodução da TV)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O bilionário e ex-CEO da Fórmula 1 Bernie Ecclestone negou ter sido preso no Brasil, mas levou nove horas até ser liberado pela Polícia Civil na delegacia do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). O empresário de 91 anos estava com uma arma irregular e foi preso em flagrante por porte ilegal. Foi liberado provisoriamente após pagar fiança de R$ 6.060 e seguiu viagem para a Suíça em um voo particular.

Em entrevista exclusiva ao jornalista Alan Baldwin, da Agência Reuters, Bernie disse que ficou das 20h à 5h de quinta (26) “dando declarações e preenchendo papelada”, até conseguir deixar a delegacia.

“Eles queriam em moeda local, o que não tínhamos. […] Então, houve outro drama tentando encontrar o dinheiro. Eu estava saindo do país, não tinha dinheiro local. Foi um drama sangrento, desnecessário, por nada”, disse.

A arma nunca havia sido usada, segundo ele. Ela teria sido colocada na bagagem por engano por pessoas que arrumavam a sua mala enquanto ele brincava com o filho, um bebê fruto do casamento com a brasileira Fabiana Flosi Ecclestone. A esposa é uma das vice-presidentes da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e integrante do Conselho Mundial de Esporte a Motor.

Informações do boletim de ocorrência apontavam que a arma apreendida, uma pistola prateada calibre 32 da marca LW Seecamp, não estava com munições e carregador. Foi comprada por Bernie de um mecânico da Formula 1 cerca de cinco anos atrás.

“Incidente pequeno e bobo”

O ex-chefe da principal categoria do automobilismo classificou o ocorrido como um “incidente pequeno e bobo”. O caso está em investigação na 4ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) da Polícia Civil, que pertence ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

“Nunca fui preso”, disse. “Não tenho tido nenhuma publicidade ultimamente e achei que deveria fazer alguma coisa para conseguir alguma”, disse, em tom de brincadeira.

No depoimento à Polícia Civil, Bernie disse que a arma seria mantida na propriedade da família no interior de São Paulo – uma fazenda com cultivo de café na cidade de Amparo(SP), onde passa temporadas com frequência, inclusive na quarentena da pandemia da covid-19.

Na entrevista, Bernie tentou justificar o motivo de ter uma arma. “Eles disseram que você precisa de algo assim. […] Pode funcionar se alguém tentar assaltar você ou fazer outra coisa. Então, eu comprei do cara.”

Bernie confessou, ainda, que “costumava brincar com ela” em casa. “Eu tinha em casa e costumava brincar com ela se as pessoas viessem me visitar ou algo assim, nós brincávamos”.

Arma sem registro

A arma foi detectada na vistoria antes do embarque, na área da Polícia Federal no Aeroporto de Viracopos após a bagagem passar pelo raio-x. Não possui documentação regular.

“Nunca ia ser disparada, nunca teve balas, então nunca me preocupei em registrá-la. Eu não sabia que você precisava”, declarou Ecclestone à Reuters. “Foi bom que a tenham apanhado porque se eu viesse a Portugal e eles a encontrassem, teria sido outro mistério aqui”, completou.

Brasil tem alta nas licenças

Em fevereiro deste ano, um levantamentoapontou aumento de 325% no número de licenças para usar armas no Brasil nos últimos três anos. Iniciativas do governo do presidente Jair Bolsonaro facilitaram o acesso e a circulação de armas. Colecionadores, atiradores esportivos e caçadores já ultrapassam a marca de 1,85 milhão de pessoas.

Um projeto em andamento no Senado muda regras para registro e porte de armas de fogo, além de regular a atividade de colecionadores e afins, mas depende de análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o que ainda não aconteceu. Os decretos do presidente são questionados no Supremo Tribunal Federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil