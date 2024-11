Mundo Bilionários e antigos aliados estão entre os nomes cotados para o novo governo de Trump nos Estados Unidos; confira

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

O presidente eleito já deu início às reuniões para falar sobre a formação de um novo gabinete. (Foto: Fotos Públicas)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já deu início às reuniões para falar sobre a formação de um novo gabinete. Trump indicou deve fazer várias mudanças no governo. O republicano sinalizou que pretende demitir funcionários desleais e prometeu cargos para algumas pessoas.

* Elon Musk e Robert Kennedy Jr.

Trump já mencionou a intenção de oferecer posições em seu governo ao bilionário Elon Musk e o aliado Robert Kennedy Jr., que disputou a eleição como candidato independente, mas declarou apoio ao republicano. Ele pode ficar com algum cargo na área de saúde, apesar de ter um histórico de negar a eficácia de vacinas, por exemplo.

* Susie Wiles e outros nomes para o governo

Trump anunciou nessa quinta-feira (7) Susie Wiles como chefe de Gabinete do próximo governo. Ela é considerada uma das principais arquitetas da vitória do republicano nas eleições presidenciais.

Nos Estados Unidos, o cargo de chefe de Gabinete pode ser comparado com o de ministro da Casa Civil do Brasil. Entre as funções está a coordenação das atividades do governo e a organização das demais secretarias. Susie também deverá operar como uma das principais conselheiras do presidente.

Esse foi o primeiro nome anunciado por Trump para compor a equipe de seu segundo mandato. A imprensa norte-americana já havia revelado que Susie estava entre as principais cotadas para assumir um cargo no governo.

“Susie é forte, inteligente, inovadora e universalmente admirada e respeitada. Susie continuará a trabalhar incansavelmente para Fazer a América Grande Novamente”, disse Trump em um comunicado.

“É uma honra ter Susie como a primeira mulher chefe de gabinete da história dos Estados Unidos. Não tenho dúvida de que ela fará nosso país se orgulhar.”

Susie é amplamente reconhecida, tanto dentro quanto fora do círculo íntimo de Trump. Ela evitou os holofotes durante a campanha e se recusou a discursar enquanto Trump celebrava a vitória nas eleições.

Para a Secretaria do Tesouro, os nomes do assessor econômico Scott Bessent e o bilionário John Paulson estão sendo cotados.

Já o senador Marco Rubio, da Flórida, antigo aliado de Trump, está sendo apontado como possível secretário de Estado – o maior cargo diplomático do governo. E para a área de Defesa, outro senador, Tom Cotton, do Arkansas, é uma possibilidade.

Outro nome importante a ser definido para o novo governo é o de procurador-geral – que lidera o Departamento de Justiça e pode definir o rumo dos processos enfrentados por Trump. O republicano já sinalizou que vai demitir o procurador especial Jack Smith, responsável por dois casos federais contra ele.

Transição

O atual presidente Joe Biden já falou com a campanha de Trump para que eles tenham uma reunião sobre transição. Nessa quinta, Biden fez um pronunciamento à nação após a vitória de Trump nos Estados Unidos.

A vice-presidente, adversária derrotada, Kamala Harris, afirmou em discurso proferido na quarta (6) que vai trabalhar por uma “transição pacífica”.

2024-11-07