Tecnologia Bill Gates revela qual é o melhor conselho que já recebeu na vida

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bilionário disse em entrevista que dica do amigo Warren Buffett impactou sua vida profissional. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Bill Gates diz que o melhor conselho que já recebeu veio do seu amigo – investidor e também bilionário – Warren Buffett. O cofundador da Microsoft fez a revelação durante uma entrevista com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, para o canal oficial da autoridade britânica, com os questionamentos sendo gerados por inteligência artificial.

Ao ser perguntado sobre o conselho mais importante que já recebeu de alguém e como a dica impactou sua carreira, Gates relembrou de uma conversa com o dono da empresa de investimentos Berkshire Hathaway.

“Eu recebi um grande conselho do Warren Buffett numa conversa onde ele disse que, no fim das contas, o que importa é como seus amigos realmente pensam de você e o quão forte essas amizades são. Esse foi um ótimo conselho”, afirmou.

O empresário também relembrou uma frase do físico Richard Feynman, que dizia ser importante mostrar suas dúvidas porque se você deixar levar pela pretensão de saber algo, você pode ficar descuidado.

Já o primeiro-ministro britânico respondeu dizendo que o conselho que ele considera mais importante na sua trajetória foi: “É legal ser importante, mas é mais importante ser legal. Isso não significa que você deve ser mole ou que você não deva tomar decisões difíceis de maneira firme, e sim que você deve tratar as pessoas com decência e empatia”, resumiu.

Segundo a “CNBC”, Gates e Buffett têm mais de 30 anos de amizade. Em um depoimento em seu blog pessoal, o criador da Microsoft chegou a dizer, em 2016, que aprendeu muitas coisas com o amigo investidor nos últimos 25 anos, mas “talvez a coisa mais importante seja que a amizade é tudo”.

Gates, com uma fortuna de US$ 115 bilhões, e Buffett, com uma fortuna de US$ 105 bi, ocupam a quarta e a quinta colocação, respectivamente, na lista de homens mais ricos da “Bloomberg”. Atualmente, o primeiro lugar no ranking pertence ao empresário francês Bernard Arnault, com uma fortuna avaliada em US$ 186 bilhões.

Em 2017, Buffett fez um discurso na Universidade de Columbia e destacou a importância da escolha de bons colegas para o desenvolvimento pessoal. “Você vai se mover na direção das pessoas que você se associa”.

O discurso do bilionário e investidor americano tem base científica. Segundo um estudo da Mayo Clinic, organização sem fins lucrativos especializada em saúde, amizades verdadeiras e com propósito são importantes no desenvolvimento profissional, ajudam na auto-estima, reduzem o estresse e aumentam a sensação de pertencimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/bill-gates-revela-qual-e-o-melhor-conselho-que-ja-recebeu-na-vida/

Bill Gates revela qual é o melhor conselho que já recebeu na vida