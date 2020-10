Magazine Billie Eilish anuncia show online com ingressos a R$ 170

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Cantora de 18 anos publicou em seu Instagram que apresentação acontece no dia 24 de outubro

A cantora norte-americana Billie Eilish, de 18 anos de idade, postou, nesta quarta-feira (07), que fará um show online no próximo dia 24. Porém, diferente de outros muitos artistas, ela vai cobrar pela apresentação.

“Sinto taaaanta saudade de fazer shows. Então, vou fazer uma live no dia 24 de outubro e não vejo a hora de me apresentar novamente. Garantam seus ingressos agora!”, escreveu Billie em seu Instagram.

O show online durante a pandemia do novo coronavírus custará 30 dólares (cerca de 170 reais), e os pagantes ainda terão acesso a produtos exclusivos da loja de Billie. Vale lembrar que ela estava prevista para se apresentar este ano com a turnê Where Do We Go? World Tour, mas os planos foram adiados por conta da pandemia.

Assim, Where Do We Go? The Livestream, acontecerá no dia 24 de outubro. Os pagantes ainda poderão rever o vídeo do show nas próximas 24 horas após sua exibição original.

