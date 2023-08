Geral Binacionalização de aeroporto uruguaio: acordo permite equiparação de tarifas, diz governo federal

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

A declaração foi assinada em cerimônia nessa segunda-feira. (Foto: Reprodução)

Um acordo de binacionalização assinado nessa segunda-feira (14) entre Brasil e Uruguai deve permitir a equiparação das tarifas cobradas de voos brasileiros que cheguem no Aeroporto de Rivera, na fronteira entre os dois países. Atualmente o aeroporto está fechado e passa por reformas. As novas regras vão valer assim que a operação do local retornar, segundo o governo.

Os voos ao país uruguaio têm cobrança de taxas internacionais. Com o acordo, segundo o governo, será possível equiparar os preços aos voos domésticos.

A declaração foi assinada em cerimônia nessa segunda, pelos ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio França, de Portos e Aeroportos, juntamente com o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Pereira, em Montevidéu, no Uruguai.

O documento foi firmado com a Direção Nacional de Aviação Civil e Infraestrutura Aeronáutca (Dinacia, em espanhol). A binacionalização do aeroporto de Rivera havia sido abordada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante visita ao país vizinho, em janeiro deste ano.

Segundo o governo, o acordo deve incentivar o movimento em Sant’Ana do Livramento, na fronteira gaúcha com o Uruguai, e facilitar a conexão da região com o resto do país.

[O acordo] “Vai integrar as nossas aviações e facilitar o trânsito de pessoas e cargas entre os dois países. Além de um avanço institucional em termos de integração regional, também é uma demonstração da parceria entre as nossas entidades”, observou o diretor da Anac.

Também será criado um grupo de trabalho com o objetivo de negociar, durante os próximos meses, a viabilização de um conceito mais amplo de binacionalidade, com o envolvimento dos órgãos de fronteira de ambos os países.

“Agora, as pessoas vão poder voar sem precisar de nenhum tipo de burocracia”, disse o ministro Márcio França, em vídeo gravado para suas redes sociais.

“Às vezes, uma pequena distância, um metro ou dois, fazem uma mudança completa em função das regras que existem de um lado ou de outro da fronteira. E a verdade é que, na América do Sul, ainda temos muitas fronteiras que precisam ser vencidas”, acrescentou o ministro, explicando que as obras necessárias à adequação do aeroporto à operação binacional terão início no começo de novembro.

Aeroporto de Rivera

O Aeroporto Internacional de Rivera, inaugurado em 16 de junho de 1979, é um terminal público, que opera voos domésticos e internacionais não regulares.

O terminal passa por obras, que incluem a regularização da faixa de rodagem e a instalação de balizamento, além da ampliação do terminal de passageiros.

Com a binacionalização, a ideia é que o Uruguai se torne um centro regional de distribuição de passageiros, tendo em vista que o Aeroporto de Rivera está situado em um ponto estratégico entre Assunção (Paraguai), Buenos Aires (Argentina) e Sant’Ana do Livramento (Brasil). As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

