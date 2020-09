Acontece Biscoitos Zezé destina parte de seu ICMS ao 5º Batalhão de Polícia de Choque do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

No ato de oficialização, se fizeram presentes o capitão Rodolfo, Capitã Caldeira, e representando a Biscoitos Zezé, os diretores Fábio Ruivo, José Ruivo, Junior Ruivo e Alessandra Ruivo. (Foto: Divulgação)

A Biscoitos Zezé decidiu destinar parte do seu ICMS, principal imposto estadual cobrado sobre a circulação de mercadorias e serviços, ao 5º Batalhão de Polícia de Choque do Rio Grande do Sul, uma importante força policial que atende 27 municípios no estado gaúcho, de Tapes ao Chuí.

Devido a pandemia do novo coronavírus, os policiais passam a ser duas vezes linha de frente, pois continuam nas ruas combatendo o crime. Essa contribuição é viável por conta do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (PISEG), uma iniciativa inédita no país, que possibilita a colaboração entre a iniciativa privada e o poder público, possibilitando o reaparelhamento das corporações de segurança pública.

