Biscoitos Zezé é patrocinadora do Festimar 2025

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

Foto: Divulgação

O Festival do Mar 2025 confirma, nesta quarta-feira (2), a presença da Biscoitos Zezé como patrocinadora oficial do evento. A empresa, fundada há mais de 55 anos, é comprometida com a qualidade de seus alimentos e com um crescimento que acompanha sua essência. De uma pequena padaria familiar no interior do Rio Grande Sul à construção de uma grande marca, hoje, a organização distribui para mais de 50 municípios pelo Brasil.

Com raízes na região sul, ao patrocinar o Festimar a Biscoitos Zezé reforça seu compromisso com o desenvolvimento cultural local, além de destacar uma trajetória de sucesso, marcada por iniciativas culturais e comunitárias. A marca, com fábrica localizada na cidade de Pelotas, reconhece o papel fundamental rio-grandino enquanto consumidor assíduo de seus produtos.

Festimar

De 10 a 20 de abril, o Festival do Mar ocorrerá em Rio Grande-RS. Serão diversas atrações gratuitas, como shows locais, estaduais e regionais.

2025-04-02