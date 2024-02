Acontece Biscoitos Zezé é patrocinadora do Festival do Mar

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

A Biscoitos Zezé tem origem em pequena padaria familiar fundada em Pelotas. (Foto: Divulgação)

O Festival do Mar — Festimar recebe um novo e significativo apoio com o patrocínio da Biscoitos Zezé para edição de 2024. Originária de uma pequena padaria familiar fundada em Pelotas em 1931, a empresa cresceu para se tornar uma grande marca de alimentos, distribuindo seus produtos para centenas de municípios em todo o Brasil. Ao entrar como patrocinadora do Festimar, a Biscoitos Zezé não apenas reforça seu compromisso com a cultura local, mas também destaca sua trajetória de sucesso e expansão, marcada pelo apoio às iniciativas culturais e comunitárias.

Segundo Fábio Ruivo, diretor de planejamento da Biscoitos Zezé, a participação da empresa no Festimar é de extrema relevância considerando o papel fundamental que o consumidor rio-grandino teve no crescimento da empresa ao longo dos anos. “Rio Grande é um dos cernes da nossa empresa e, graças a esse consumidor, a Biscoitos Zezé conseguiu alavancar seu crescimento para outros estados do sul do Brasil”, explicou.

Ele também afirmou que o Festimar, sendo um evento com um público muito diverso, se conecta com o DNA da empresa. “Esse evento abrange um público muito plural, muito diverso, o qual é o nosso consumidor. Temos consumidores em todas as classes sociais, cores e idades. Essa festa é bastante popular e acessível a todos, por isso acho importante estarmos presentes nesse tipo de evento”, finalizou.

O Festival do Mar 2024 acontece de 21 a 31 de março, no município do Rio Grande. O evento incentiva a prática esportiva, valoriza a gastronomia local, alavanca o turismo, fomenta o comércio e promove a arte e a cultura. A realização é da CDL Rio Grande em parceria com a Prefeitura Municipal do Rio Grande.

