Acontece Bistek inaugura a primeira loja em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Sexta unidade da rede no Estado recebeu investimentos de R$ 60 milhões e reforça plano de expansão no mercado gaúcho Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Rede Bistek Supermercados inaugurou na última quinta-feira (4) a primeira loja da rede catarinense em Tramandaí (avenida da Igreja, 740), no Litoral Norte gaúcho. Essa é a sexta unidade no Rio Grande do Sul e a 28ª da rede.

Com projeto do arquiteto Manoel Dória, o espaço, estrategicamente localizado na avenida central da cidade, tem área total de 12 mil metros quadrados, restaurantes, lojas, quiosques e amplo estacionamento. O total investido chega a R$ 60 milhões.

A chegada a Tramandaí é mais um passo na expansão do Bistek, que entrou no mercado gaúcho no final de 2020 com uma loja em Porto Alegre e nos últimos cinco anos vem ampliando a presença no litoral e região metropolitana. Em 2026, já há previsão de abertura de mais duas lojas no Estado.

“O Bistek está focado neste projeto de expansão, porque entendemos que catarinenses e gaúchos têm uma sinergia natural. A proximidade não é apenas física, mas também de valores. Nosso plano é abrir novas lojas nos próximos anos, sempre imprimindo em cada novo mercado a cultura familiar, o cuidado e a qualidade que são características dos nossos projetos”, diz o diretor Walter Ghislandi.

A nova unidade do supermercado Bistek está localizada na Avenida da Igreja, entre a SAT e a antiga colônia de férias da UFRGS, no centro da cidade. A loja contará com dois pavimentos, incluindo estacionamento coberto e bicicletário no térreo, e no segundo andar o supermercado, praça de alimentação, farmácias e cinco lojas comerciais.

Sobre o Bistek

Fundada há 45 anos em Nova Veneza (SC), a rede Bistek de Supermercados é atualmente uma das marcas mais conhecidas do Sul, com 22 lojas em Santa Catarina e 6 no Rio Grande do Sul. A empresa tem mais de 5 mil colaboradores e em 2025 prevê faturar R$ 3 bilhões.

Além do Centro Empresarial Adelino Ghislandi, que concentra as atividades de recursos humanos, administrativo e financeiro da empresa, a rede tem ainda um Centro de Distribuição com 23 mil metros quadrados às margens da BR-101 e frigorífico próprio.

2025-09-10