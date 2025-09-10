Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Acontece Bistek inaugura a primeira loja em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Sexta unidade da rede no Estado recebeu investimentos de R$ 60 milhões e reforça plano de expansão no mercado gaúcho

Foto: Divulgação

A Rede Bistek Supermercados inaugurou na última quinta-feira (4) a primeira loja da rede catarinense em Tramandaí (avenida da Igreja, 740), no Litoral Norte gaúcho. Essa é a sexta unidade no Rio Grande do Sul e a 28ª da rede.

Com projeto do arquiteto Manoel Dória, o espaço, estrategicamente localizado na avenida central da cidade, tem área total de 12 mil metros quadrados, restaurantes, lojas, quiosques e amplo estacionamento. O total investido chega a R$ 60 milhões.

A chegada a Tramandaí é mais um passo na expansão do Bistek, que entrou no mercado gaúcho no final de 2020 com uma loja em Porto Alegre e nos últimos cinco anos vem ampliando a presença no litoral e região metropolitana. Em 2026, já há previsão de abertura de mais duas lojas no Estado.

“O Bistek está focado neste projeto de expansão, porque entendemos que catarinenses e gaúchos têm uma sinergia natural. A proximidade não é apenas física, mas também de valores. Nosso plano é abrir novas lojas nos próximos anos, sempre imprimindo em cada novo mercado a cultura familiar, o cuidado e a qualidade que são características dos nossos projetos”, diz o diretor Walter Ghislandi.

A nova unidade do supermercado Bistek está localizada na Avenida da Igreja, entre a SAT e a antiga colônia de férias da UFRGS, no centro da cidade. A loja contará com dois pavimentos, incluindo estacionamento coberto e bicicletário no térreo, e no segundo andar o supermercado, praça de alimentação, farmácias e cinco lojas comerciais.

Sobre o Bistek

Fundada há 45 anos em Nova Veneza (SC), a rede Bistek de Supermercados é atualmente uma das marcas mais conhecidas do Sul, com 22 lojas em Santa Catarina e 6 no Rio Grande do Sul. A empresa tem mais de 5 mil colaboradores e em 2025 prevê faturar R$ 3 bilhões.

Além do Centro Empresarial Adelino Ghislandi, que concentra as atividades de recursos humanos, administrativo e financeiro da empresa, a rede tem ainda um Centro de Distribuição com 23 mil metros quadrados às margens da BR-101 e frigorífico próprio.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Acontece

Agro representa 73% das exportações do Rio Grande do Sul em agosto
Brasil produzirá vacina contra o vírus sincicial respiratório
https://www.osul.com.br/bistek-inaugura-a-primeira-loja-em-tramandai-no-litoral-norte-gaucho/ Bistek inaugura a primeira loja em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Acontece Cerca de 500 mulheres são esperadas na Cavalgada das Prendas de Cambará do Sul

Acontece Miniarte 2025 – O Surreal como território de encontro

Acontece Raízes que crescem: 100 anos de Sicredi Origens RS

Acontece Graní lança menu 100% vegano com embutidos autorais e expande sua experiência gastronômica em Porto Alegre