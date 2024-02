Geral Bitcoin é avaliado em 50 mil dólares pela primeira vez em mais de dois anos

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

A criptomoeda triplicou de valor desde o início do ano passado, recuperando-se de uma queda de 64% em 2022. (Foto: Reprodução)

O Bitcoin está valendo US$ 50 mil pela primeira vez em mais de dois anos, protagonizando um retorno impressionante das criptomoedas, após uma série de escândalos e falências na indústria que haviam levantado questões sobre a viabilidade dos ativos digitais.

A criptomoeda triplicou de valor desde o início do ano passado, recuperando-se de uma queda de 64% em 2022. A última vez em que o ativo custou US$ 50 mil foi em dezembro de 2021.

O preço ainda está abaixo da máxima histórica de quase US$ 69 mil alcançada em novembro do mesmo ano.

O aumento nos preços das criptomoedas ocorre no momento em que investidores de mercados financeiros mais amplos voltam a abraçar o risco, com a expectativa de que o Federal Reserve esteja se aproximando de uma política monetária mais frouxa.

Taxas de juros mais altas tendem a diminuir o atrativo de ativos mais arriscados, como as criptomoedas.

As bolsas de valores relacionadas a criptomoedas também ganharam na segunda-feira, com a MicroStrategy, uma proxy do Bitcoin, subindo 10%, a plataforma de negociação Coinbase Global aumentando 4,8% e a mineradora Marathon Digital saltando 12%.

O Bitcoin recuperou todas as suas perdas desde a implosão em maio de 2022 da stablecoin TerraUSD, que desencadeou a onda de falências que acabou por derrubar a exchange FTX de Sam Bankman-Fried em novembro de 2022.

O fundador da corretora FTX foi condenado por fraude e conspiração depois que investigações revelaram uma série de crimes financeiros. Bankman teria enganado investidores e roubado cerca de US$ 10 bilhões, mascarados como um erro contábil.

Agora, com Bankman-Fried condenado por fraude e o co-fundador da Binance, Changpeng Zhao, aguardando sentença por não implementar políticas de lavagem de dinheiro e violações de sanções dos EUA, os preços das criptomoedas subiram à medida que os analistas veem menos riscos iminentes para a indústria.

Nove ETFs de Bitcoin spot dos EUA estrearam em 11 de janeiro, enquanto o Grayscale Bitcoin Trust, com mais de uma década de existência, foi convertido em um ETF no mesmo dia.

A acessibilidade dos ETFs promete ampliar a base de investidores para o token. Os novos fundos atraíram um saldo líquido de cerca de US$ 8 bilhões até agora, enquanto o fluxo de saída de mais de US$ 6 bilhões do fundo Grayscale desde sua conversão parece estar perdendo força.

Além dos influxos de ETF, o sentimento em relação ao Bitcoin é “tipicamente positivo” durante as festividades de Ano Novo Lunar, que estão atualmente em andamento na Ásia, escreveu a Fundstrat Global Advisors em uma nota. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

