Economia Black Friday: 6 dicas para evitar cair em golpes online

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

É preciso estar atento para não cair em golpes. (Foto: Reprodução)

As tentativas de fraudes online aumentaram 9% no primeiro semestre deste ano, em comparação com 2021, segundo o levantamento “Mapa da Fraude”, realizado pela ClearSale. Com o aumento de vendas causado pela Black Friday, podem aumentar também as tentativas de golpe.

São muitos os estímulos para ir às compras nessa época em que há muitas ofertas. Mas é preciso estar atento para não cair em golpes. Veja seis dicas de como evitar cair nos golpes, elaboradas por especialistas da fintech Provu, especializada em meios de pagamento e crédito pessoal:

1. Desconfie de preços muito abaixo do mercado: Se o produto que deseja estiver em uma mega promoção, com valor bem abaixo dos concorrentes, antes de comprar, vale procurar em outros sites para comparar os preços, pois mesmo com o desconto o valor deve estar compatível com o apresentado em outros locais. Olhar sites que já façam essa comparação de preços pode ajudar muito nessa escolha.

2. Confira a reputação da loja em sites como o Reclame Aqui: Antes de comprar, é importante se certificar de que aquela loja presta um bom atendimento para seus clientes. O Reclame Aqui é um ótimo aliado nessas buscas, pois com ele você pode ver as reclamações dos consumidores e as respostas das empresas.

3. Procure ver a opinião de outros consumidores: Algumas lojas possuem dentro de seus sites uma seção contendo opiniões de seus clientes sobre a compra. Se a loja não tiver, pesquise no Google e investigue o que as pessoas estão falando sobre a marca, avalie as opiniões e verifique se são verdadeiras.

4. Identifique as informações de contato do vendedor: Busque no site da loja se há telefone, endereço ou chat para atendimento ao consumidor, pois isso é um bom indicativo de que o site é confiável. Observe também se o site apresenta razão social e CNPJ. Os comércios de venda virtuais são obrigados a fornecer esses dados, portanto desconfie de sites que não seguem essa regra.

5. Preste atenção ao link do site e aos endereços de e-mail: Sites confiáveis possuem certificação digital e/ou selo de segurança. Além disso, os links de comércio eletrônico devem começar com “https” e não “http”. Ao receber e-mail ou SMS uma ótima promoção de uma loja, verifique o link do site, o endereço de e-mail remetente ou número do SMS. Na dúvida, entre em contato com os canais oficiais da loja e pergunte sobre a promoção.

6. Guarde o comprovante de compras: O site apresenta todas as informações de segurança citadas nas dicas anteriores? Após efetuar a compra, vale guardar o comprovante, número de identificação, ou até mesmo tirar print da tela. Essas informações podem ser úteis no futuro, caso ocorra algum transtorno com a sua compra.

