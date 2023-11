Economia Black Friday antecipada: Brasileiros aproveitam feriado da Proclamação da República para ir ao Paraguai fazer compras

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Lojas paraguaias esperam cerca de 100 mil clientes até domingo. (Foto: Reprodução)

Descontos na Black Friday? Muitos brasileiros atravessaram a fronteira para fazer compras no Paraguai. O país adiantou a Black Friday em uma semana para aproveitar o grande número de turistas por causa do feriado no Brasil.

Em algumas lojas são esperados cerca de 100 mil clientes até domingo e a promessa é de descontos de até 70%. Algumas lojas vendem em dólar, mesmo assim os clientes relatam que tem valido a pena comprar.

Algumas lojas começaram a funcionar já na madrugada. E quem não chegou cedo precisou ter muita paciência: “em todas as lojas tá insuportável pra andar. Aqui hoje sem condições. Pra chegar aqui eu demorei uma hora pra estacionar o carro”, diz Helen Cristina, técnica em enfermagem.

Caso você pretenda fazer o mesmo, atenção: quem atravessa a fronteira, de carro ou de ônibus, pode comprar até 500 dólares em mercadorias – cerca de R$ 2.500 – sem pagar impostos, desde que não seja para revenda.

Black Friday

A primeira Black Friday do Brasil aconteceu no dia 28 de novembro de 2010 e foi totalmente online e já chegou como uma avalanche para o comércio. Para saber, todos anos, quando é a Black Friday, é simples:

Assim como nos Estados Unidos, a Black Friday Brasil acontece anualmente na sexta-feira seguinte à quarta quinta-feira de novembro.

Em 2023, o evento vai ser no dia 24 de novembro. Mas é sempre bom lembrar que, principalmente no Brasil, os descontos não ocorrem apenas na sexta-feira: todo o mês de novembro é recheado de promoções.

Programe-se

É preciso ficar atento às promoções para usar o dinheiro de forma correta e também evitar fraudes. Confira algumas dicas de como aproveitar as promoções da Black Friday.

Decida se é melhor comprar à vista ou parcelado – Embora dividir o pagamento em parcelas seja conveniente, evitando dívidas prolongadas pode ser uma opção ainda melhor.

Para incentivar os clientes, algumas lojas oferecem descontos especiais para pagamentos à vista ou via Pix! Se você possui dinheiro disponível, por que não tirar proveito disso?

Se você precisar recorrer a juros devido a uma situação de saldo negativo ou empréstimos, é mais prudente parcelar suas compras usando o cartão de crédito.

Monitore as parcelas e o limite do cartão de crédito – Optou por parcelar a compra? É essencial lembrar que as parcelas podem afetar sua organização financeira nos meses seguintes. Esteja ciente do seu limite disponível antes de aproveitar as ofertas da Black Friday.

Pesquise preços e evite promoções enganosas – As fraudes de preços na Black Friday ainda são uma realidade e podem enganar o consumidor. Se deseja evitar cair nesse tipo de armadilha, comece a pesquisar os preços com antecedência!

Alguns sites podem auxiliá-lo nessa tarefa, como o Buscapé, que compara preços, e a lista do Procon, que destaca os sites com histórico de fraudes!

Cashback – Há alguns anos, o mercado brasileiro tem utilizado o cashback como estratégia para atrair consumidores. Basicamente, esse sistema funciona como um “reembolso” de parte do valor gasto. O dinheiro pode ser creditado diretamente em sua conta, para ser utilizado como desejar, ou na forma de crédito na loja.

Caso encontre um produto em duas lojas diferentes, mas apenas uma ofereça a vantagem do cashback, opte por essa! O dinheiro que retorna pode ajudá-lo a adquirir algo que você havia desistido de comprar!

