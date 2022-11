Economia Black Friday: expectativa é de maior edição no Brasil, com 6 bilhões de reais em transações

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Black Friday desse ano irá ocorrer no próximo dia 25. (Foto: Pixabay)

Esta pode ser a maior Black Friday até hoje no Brasil. Segundo uma estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o evento, que acontece no dia 25 de novembro, deve movimentar R$ 6,05 bilhões no comércio eletrônico. Um dos principais incentivos para o sucesso desta edição é a realização inédita da Copa do Mundo na mesma época.

Uma pesquisa da Nielsen Brasil demonstra que 50% dos consumidores pretendem comprar itens relacionados à Copa nesta edição e que 54% dos fãs de futebol estão guardando dinheiro para o evento. A estreia do Brasil no Mundial de Futebol acontece no dia 24 de novembro, véspera da Black Friday.

Para Fernanda Hermanny, CEO da Afilio — empresa de marketing, pesquisas apontam que a Copa será a principal data para a venda dos segmentos de vestuário, alimentação e eletrônicos. “Além disso, essa será a primeira Black Friday pós-pandemia sem nenhuma restrição de isolamento. Mesmo com a oscilação econômica atual, podemos esperar uma ‘super Black Friday'”, ressalta.

Em sua última edição, o evento registrou um movimento de mais de R$ 4 bilhões em vendas online no Brasil. Dentre os produtos de maior destaque, estão dispositivos de alto valor agregado como smartphones e eletrodomésticos. No entanto, Fernanda completa dizendo que outros segmentos também tiveram resultados relevantes, como moda, esporte, viagens, alimentos, beleza e saúde.

Confira as três dicas que a CEO da Afilio separou para que os empreendedores tenham bons resultados nas vendas online durante a Black Friday de 2022.

1. Se baseie nos resultados do ano anterior para obter um bom desempenho: Analisar os próprios resultados são uma boa estratégia para identificar o que funcionou ou não. Além disso, fica mais fácil identificar os pontos fortes do e-commerce e evita o desperdício de tempo e esforço com modelos que já falharam anteriormente.

Como exemplo, Fernanda aponta que através de uma análise cuidadosa de estratégias e resultados anteriores da Afilio, foi possível identificar o potencial e crescimento em setores que antes não eram valorizados.

2. Conheça o seu público alvo: Para desenvolver estratégias eficientes e assertivas para o seu público-alvo, é preciso conhecer os seus gostos, comportamentos e peculiaridades. “Como consumidor, é de suma importância que eu saiba onde comprar o melhor produto do nicho que eu desejo. Como vendedor, portanto, é fundamental que meu cliente saiba exatamente onde estou”, completa a executiva.

3. Esteja por dentro das tendências: As tendências de comportamento dos consumidores vão ditar como o mercado se apresenta. Dessa forma, é importante que o empreendedor fique atento aos dados de pesquisas de intenção de compra, quais os modelos de pagamento estão em alta, produtos mais procurados, entre outros fatores que poderão direcionar as suas estratégias e obter um melhor desempenho.

A CEO finaliza dizendo: “Alguns consumidores têm como prioridade o pioneirismo, ou seja, prezam por ‘ser o primeiro’ a adquirir algum produto que está em alta ou aderir a alguma novidade. Com esse diferencial, eles podem se tornar consumidores recorrentes e sua empresa, loja ou marca pode ser reconhecida pelo pioneirismo nas tendências”.

