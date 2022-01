Mundo BlackBerry encerra suporte para os seus celulares mais antigos

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Segundo a empresa, a partir de agora, vários aparelhos "não funcionarão de forma confiável" para acessar a internet, fazer ligações e enviar SMS.

A BlackBerry encerrou nesta terça-feira (04) o suporte aos seus celulares mais antigos, conhecidos pelo teclado físico. De acordo com a empresa, a partir de agora, vários aparelhos “não funcionarão de forma confiável” para acessar a internet, fazer ligações – incluindo chamadas de emergência – e enviar SMS.

A decisão foi tomada por conta da mudança do foco da empresa nos últimos anos para softwares de segurança e já havia sido anunciada em setembro de 2020. O fim do suporte vale para celulares com os seguintes sistemas: BlackBearry 7.1 OS e anteriores, BlackBerry 10 e BlackBerry PlayBook OS 2.1 e anteriores.

A medida também afeta clientes com endereços de e-mail da BlackBerry, que precisarão migrar para outras ferramentas. Os celulares da BlackBerry com sistema Android não serão impactados pelo fim do suporte.

Em comunicado, a empresa orientou os usuários a entrarem em contato com as operadoras de telefonia para receberem mais informações sobre como migrar para um novo celular. Com o encerramento dos sistemas, a companhia vai concentrar esforços em outra área. “Estamos focados em fornecer software e serviços inteligentes de segurança para empresas e governos em todo o mundo”, disse a BlackBerry.

O sistema BlackBerry perdeu espaço no mercado em meio ao crescimento de outros sistemas operacionais. Em 2010, por exemplo, ele estava presente em 16% dos celulares vendidos no mundo, segundo a consultoria Gartner. O Android, por sua vez, estava em 22,7% dos aparelhos, e a Apple, em 15,7%.

No último trimestre de 2016, porém, a participação do sistema BlackBerry caiu para apenas 0,0481%, de acordo com a Gartner. Naquele momento, o Android tinha 81,7% do mercado, enquanto a Apple detinha 17,9%.

Após encerrar a produção do seu modelo clássico, com teclado físico, a BlackBerry passou a permitir que outras empresas criassem aparelhos com a marca. Em uma das últimas tentativas, a companhia se juntou à TCL, que, em 2018, lançou modelos como o BlackBerry Motion, já com Android e tela touch.

