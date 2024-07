Saúde Blefaroplastia: veja famosos que fizeram cirurgia

Cada vez mais famosas falam abertamente de intervenções minimamente invasivas às plásticas com o público. Mãe de Viih Tube, Viviane Di Felice, Luana Piovani, Laís Caldas, Letícia Spiller, Luiza Brunet, Ana Paula Siebert, Mara Maravilha e Bruna Tavares recorreram às cirurgias e tratamentos estéticos para mudar algum incômodo na aparência, e seguem satisfeitas com suas decisões.

Os homens também têm procurado cada vez mais as cirurgias plásticas com finalidade estética. Em busca da vaidade e autoestima, Sérgio Mallandro e o cantor Marrone, da dupla com Bruno, se submeteram a blefaroplastia. O médico Jairo Casali explica que a cirurgia consiste na retirada do excesso de pele flácida das pálpebras e bolsas de gordura, tanto na parte superior como na inferior.

Indicações médicas

“É indicada para uma parcela dos pacientes que sentem sensação de peso nas pálpebras superiores, em casos mais avançados de flacidez, prejudicando a visão lateral (redução do campo visual) e a leitura, por exemplo. Outra questão, muito confundida com sobra de pele, ocorre em pacientes que têm queda das pálpebras (ptose é o termo médico) por frouxidão muscular, o que promove sensação de peso nos olhos e também rebaixa a linha dos olhos”, disse.

Pós-operatório

“A cirurgia pode ser feita em regime de ‘day clinic’ (ambulatorialmente) ou com breve internação hospitalar. Pode ser feita sob anestesia local, sedação ou anestesia geral. O pós-operatório costuma ter evolução rápida e sem dificuldades. Os sintomas mais comuns no período inicial são inchaço da região e lacrimejamento, temporários. Os pontos são removidos em média em uma semana”, afirmou.

Recuperação

“A recuperação de cirurgias de pálpebras costuma ser muito breve, com pouca dor e curto afastamento das atividades habituais. Precisa haver, obviamente, cuidados de limpeza e proteção com o local operado, que será tratado com colírios, pomadas e resfriamento da pele. Em 15 dias, o paciente pode ter o retorno completo às atividades corriqueiras. Pede-se apenas cerca de cinco a sete dias de repouso relativo”, disse o médico.

Solução permanente?

“Apesar da cirurgia ter um grande impacto na estética da região dos olhos, o paciente continuará envelhecendo e, dependendo de como se dá esse processo, pode vir a ter nova flacidez na área. Mas isso demora muito para acontecer, às vezes mais de uma década. Portanto, não deve ser motivo de preocupação. A cirurgia nas pálpebras soluciona apenas algumas questões, mas cuidados com a pele devem continuar sendo feitos, como, por exemplo, toxina botulínica e lasers regularmente.”

Resultados finais

O médico lembra que “embora já no primeiro mês o paciente veja parcela dos resultados, nessa fase ainda haverá vermelhidão e leve inchaço da área. Após dois meses, podemos esperar os resultados mais definitivos, sendo que, seis meses após a cirurgia, não costuma mais haver alterações importantes”.

