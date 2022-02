Porto Alegre Blitz do Primeiro Emprego acontece em Porto Alegre neste fim de semana

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Equipe do PROA distribuirá panfletos e brindes nos principais pontos da cidade. Foto: Marcelo Gigante/Divulgação Equipe do PROA distribuirá panfletos e brindes nos principais pontos da cidade. (Foto: Marcelo Gigante/Divulgação) Foto: Marcelo Gigante/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vai panfletagem do bem e brindes neste final de semana em diversos pontos de Porto Alegre. É a Blitz do Primeiro Emprego, uma inciativa promovida pelo Instituto PROA para levar informação e capacitação gratuita para o trabalho para mil jovens gaúchos egressos de escolas públicas. Depois do curso, os alunos são direcionados a oportunidades oferecidas por empresas parcerias. As inscrições podem ser feitas até o dia ço no site: https://plataforma.proa.org.br/.

Neste e , 12 e , colaboradores do Instituto PROA estarão em pontos de grande circulação de Porto Alegre, como a Praça da Alfândega, o Mercado Público, a Orla do Guaíba, a Megapista de Skate, o Parque da Redenção e o Gasômetro para divulgar a oportunidade para os jovens. Eles distribuirão panfletos, brindes e explicarão como funciona a iniciativa.

São mil vagas destinadas a jovens gaúchos vindos do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas. As vagas são voltadas para jovens de 17 a 22 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o 3º ano do Ensino Médio em uma escola pública. É necessário residir no Estado do Rio Grande do Sul. O curso é on-line e gratuito. A duração é de três meses e, após, há um processo de encaminhamento para vagas de emprego. As aulas começam dia ço de 2022. No Rio Grande do Sul, a iniciativa conta com o apoio do Instituto Cyrela e da Fundação Casas Bahia.

90% do alunos formados conseguem vagas

O PROA foi criado em 2007, em São Paulo, a partir de um grupo de empresários que tinham um sonho em comum: ajudar jovens com poucas oportunidades a se tornarem protagonistas de suas próprias vidas. O Instituto desenvolveu uma plataforma e uma metodologia que pode ser ampliada para transformar a realidade de jovens de todo o país. Desde a fundação, passaram pelo curso mais de 8.500 alunos e 9 de cada 10 alunos formados conseguiu conquistar um emprego em boas empresas.

Para dar condições de empregabilidade aos jovens, a Plataforma PROA oferece em sua formação básica aulas de Autoconhecimento (20 horas), Planejamento de Carreira (20 horas), Projeto Profissional (20 horas), Raciocínio Lógico (20 horas) e Comunicação (20 horas). Depois dessa etapa, os estudantes podem optar por seis trilhas com capacitações mais específicas nas áreas de Análise de Dados, Varejo, Administração, Logística, Promoção de Marcas e UX Design.

O ingresso no mercado de trabalho é um desafio para os jovens de todo país. Segundo o IBGE, no terceiro trimestre de 2020, o Brasil registrava uma taxa de desemprego de 31,4%, na faixa dos 18 aos 24 anos. Entre os fatores que dificultam a conquista do primeiro emprego estão a nexperiência, a falta de profissionalização, os problemas de comunicação e a dificuldade em reconhecer e estimular as próprias habilidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre