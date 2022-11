Porto Alegre Bloco cirúrgico de centro veterinário é interditado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Nesta quinta, durante inspeção, fiscais flagraram um cachorro sendo operado em uma ala utilizada como bloco cirúrgico. Foto: PMPA/Divulgação Nesta quinta, durante inspeção, fiscais flagraram um cachorro sendo operado em uma ala utilizada como bloco cirúrgico. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

Fiscais municipais interditaram, nesta quinta-feira (10), o bloco cirúrgico de um centro médico veterinário, no bairro Menino Deus. O estabelecimento realizava cirurgias sem autorização. Dentre as atividades autorizadas no alvará estão serviços de salão de beleza para animais, loja de acessórios, comercialização de alimentos e consultório veterinário sem internação, com funcionamento limitado até as 19h. Antes da interdição parcial, o centro já havia sido autuado por não estar enquadrado em atividades consideradas de baixo risco.

Nesta quinta, durante inspeção, fiscais flagraram um cachorro sendo operado em uma ala utilizada como bloco cirúrgico. A diligência ocorreu após recebimento de uma denúncia anônima. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança. A equipe contou com apoio do efetivo da Guarda Municipal. “Este trabalho impede que outros animais sejam colocados em risco em locais que não dispõem de condições adequadas para procedimentos ambulatórios de alta complexidade”, frisou o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

Por se tratar de um centro veterinário, a Diretoria-Geral de Fiscalização (DGF) escalou técnicos em saúde animal e da Vigilância Sanitária para averiguação da denúncia. “Ao constatarmos a irregularidade na prestação de serviço, efetuamos a interdição da unidade para evitar futuros atendimentos indevidos”, pontuou a diretora da DGF, Lorecinda Abrão.

